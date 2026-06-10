Entenda o que são as “16 avos de final”, a fase inédita da Copa do Mundo de 2026

Taça da Copa do Mundo será entregue a vencedor na final do dia 19 de julho. Alfredo Estrella / AFP

A Copa do Mundo de 2026 trouxe novidades na estrutura do torneio. Diferentemente das edições anteriores, esta terá 48 seleções distribuídas em 12 grupos que buscam a classificação para o mata-mata. No lugar de ir direto para às oitavas de final, os classificados de seus grupos precisarão disputar a fase de 16 avos de final.

Com isso, pela primeira vez na história os semifinalistas jogarão oito partidas no Mundial — contando os duelos válidos pela decisão do terceiro lugar e, claro, a grande final marcada para o dia 19 de julho.

Zero Hora explica os principais pontos que foram alterados com o acréscimo da segunda fase.

Modo de classificação

Ao todo, serão 48 seleções dividas em 12 grupos, nos quais passam 32 equipes — o primeiro e o segundo colocado de cada chave e os oito melhores terceiros colocados.

As equipes que avançarem realizam a 16 avos de final e buscam a classificação para as oitavas. A partir daí, as 16 equipes classificadas protagonizam as oitavas de final da Copa do Mundo, seguindo, então, nos mesmos moldes das antigas edições de Mundial, com quartas, semi, disputa de terceiro lugar e final.

Forma de se classificar

Para superar a fase inicial, o critério estabelecido segue sendo pontuação como o fator principal. Já os parâmetros de desempate para primeiro e segundo colocados serão, em ordem: confronto direto, saldo de gol e gols marcados.

Diferentemente, para definir os classificados entre os terceiros colocados, os critérios de desempate mudam, sendo eles: saldo de gols, gols marcados e cartões recebidos.

Se, por uma coincidência, duas seleções permanecerem empatadas até mesmo na pontuação de cartões, a definição da vaga será definida pelo ranking da Fifa.

Caso houver empate no mata-mata, a decisão vai para a prorrogação e, se for o caso, disputa de pênaltis.

Chaveamento

Os embates da 16 avos de final são pré-determinados pela posição obtida pelas seleções em seus respectivos grupos. No caso da Seleção Brasileira, por exemplo, avançando em primeiro lugar do Grupo C, enfrentaria o segundo colocado do Grupo F, que possui Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Passando em segundo, a lógica se inverte.

O chaveamento não permite que equipes do mesmo grupo se enfrentem na 16 avos de final, podendo se reencontrar apenas nas oitavas de final.