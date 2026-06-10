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Entenda o que são as “16 avos de final”, a fase inédita da Copa do Mundo de 2026

Ao todo, passarão 32 seleções na etapa inicial que brigam por uma vaga nas oitavas de final 

Zero Hora

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