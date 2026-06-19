A inspiração de Ancelotti no Real Madrid para potencializar Vini Jr. na Copa; veja vídeo

O técnico Carlo Ancelotti tem montado a Seleção Brasileira de uma forma que lembra o Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões em 2024.
Naquela campanha, depois da saída de Benzema, o italiano deu protagonismo a Vini Jr. formando o time para potencializar o brasileiro. O camisa 7 foi o destaque na estreia contra Marrocos. E nesta sexta-feira (19), diante do Haiti, a expectativa cresce, uma vez que o adversário tem menor poderio.
Enfim, os brasileiros torcem pela convicção do treinador no seu 4-4-2 que vem jogando na Copa do Mundo. Entenda detalhes no vídeo acima.
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