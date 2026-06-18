Enquete: qual foi o melhor jogador da primeira rodada da Copa do Mundo?

Messi é o atual artilheiro da Copa. JUAN MABROMATA / AFP

Parece que foi ontem, mas a quarta-feira marcou o fim da primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Menos de uma semana depois do jogo entre México e África do Sul no Estádio Azteca, 24 partidas foram realizadas na competição.

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