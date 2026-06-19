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"Endrick é outra coisa": entenda o que Carlo Ancelotti quis dizer ao falar do posicionamento da joia brasileira

Técnico da Seleção Brasileira definiu o garoto de 19 anos como um "talento extraordinário", mas que ainda não cumpre algumas funções desempenhadas por Matheus Cunha e Igor Thiago

Rodrigo Oliveira

Direto da Filadélfia

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