A ausência de Endrick na estreia da Seleção Brasileira na Copa foi um dos assuntos mais comentados após o empate em 1 a 1 com Marrocos. O atacante de 19 anos começou no banco de reservas e não foi um dos cinco escolhidos por Carlo Ancelotti para entrar em campo.
Os pedidos por Endrick titular ecoaram nas redes sociais, principalmente pelas atuações que teve nas poucas oportunidades recebidas. São quatro gols marcados em 17 jogos. Porém, são apenas 488 minutos em campo.
Zero Hora quer saber se Endrick deve ser titular da Seleção Brasileira durante a Copa? O Brasil volta a campo nesta sexta-feira (19), às 21h30min, contra o Haiti.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar