Endrick deve ser titular da Seleção Brasileira? Veja o resultado da enquete

Endrick tem quatro gols marcados com a camisa do Brasil. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A ausência de Endrick na estreia da Seleção Brasileira na Copa foi um dos assuntos mais comentados após o empate em 1 a 1 com Marrocos. O atacante de 19 anos começou no banco de reservas e não foi um dos cinco escolhidos por Carlo Ancelotti para entrar em campo.

Os pedidos por Endrick titular ecoaram nas redes sociais, principalmente pelas atuações que teve nas poucas oportunidades recebidas. Zero Hora perguntou aos seus leitores se ele deve ser titular daqui para frente e o resultado da enquete foi "sim", com ampla maioria (92.8% dos votos). Confira.