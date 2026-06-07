Endrick decide, e Seleção Brasileira vence o Egito no último teste antes da Copa do Mundo

Depois de se despedir da torcida brasileira com uma goleada sobre o Panamá, o Brasil foi apenas protocolar e venceu o Egito por 2 a 1, neste sábado (6), no último teste antes da Copa do Mundo. Os gols da vitória conquistada no Huntington Bank Field, em Cleveland, foram marcados por Bruno Guimarães e Endrick. A notícia ruim foi a lesão de Wesley, que deixou o primeiro tempo chorando e virou preocupação.
As duas vitórias seguidas trazem tranquilidade. Agora, tudo é Mundial. A busca pelo hexa tem o primeiro capítulo contra Marrocos, no próximo sábado (13), às 19h, no MetLife, em Nova Jérsei.
Escalação com novidades
Do lado brasileiro, foram quatro novidades. Além do zagueiro gaúcho Ibañez, o lateral Douglas Santos, o meia Lucas Paquetá e o centroavante Igor Thiago iniciaram como titulares. No lado egípcio, Salah começou no banco, com Marmoush, do Manchester City, no comando de ataque.
Primeiro tempo
A pressão alta idealizada por Ancelotti apareceu logo nos primeiros minutos. Foi assim que o Brasil abriu o placar. Aos sete, o mérito foi todo de Bruno Guimarães. O volante se projetou, desarmou Lasheen na entrada da área e chutou colocado com o pé direito.
A vantagem durou pouco. E a falha veio do capitão Marquinhos. Aos 10, o zagueiro do PSG recebeu livre na direita e recuou para Alisson. O problema é que o toque foi curto. Zico apareceu no meio do caminho e tocou na saída do goleiro brasileiro.
Preocupação: Wesley sentiu a virilha
Enquanto tentava retomar as ações da partida, o time de Ancelotti ganhou um motivo para se preocupar. Wesley sentiu dores na virilha e deu lugar a Danilo.
Aos 25, a parceria entre Raphinha e Vini Júnior quase resultou em gol. O jogador do Barcelona deu belo passe. O craque do Real Madrid avançou em velocidade, mas chutou fraco, parando em Shobeir.
Raphinha, que caiu mais pela esquerda, foi o brasileiro mais criativo no primeiro tempo. Faltou ser mais efetivo.
Ainda antes do intervalo, Igor Thiago perdeu duas grandes oportunidades. Após passe de Bruno Guimarães, ficou na cara do goleiro e finalizou em cima de Shobeir. Depois, acionado por Casemiro, próximo da pequena área, preferiu passar a bola em vez de concluir.
Segundo tempo
O Brasil voltou para o segundo tempo com oito alterações. O goleiro Weverton, do Grêmio, entrou no lugar de Alisson. No ataque, Luiz Henrique, Endrick e Matheus Cunha foram a campo. O Egito voltou com Salah no lugar de Hassan.
Luiz Henrique entrou com a vontade de quem está na luta pela titularidade. Foram duas jogadas pela esquerda que assustaram os egípcios. Foi por ali que o Brasil chegou ao segundo. Douglas Santos e Matheus Cunha pressionaram a saída de bola adversária. Raphinha aproveitou e cruzou. Endrick, de primeira, concluiu e marcou, aos seis minutos da etapa final.
Se Igor Thiago ganhou pontos contra o Panamá, foi a vez de Endrick deixar boa impressão. O centroavante do Brentford desperdiçou boas chances neste sábado. Já o atacante do Lyon precisou de apenas uma.
Depois de marcar, o Brasil baixou o ritmo. Alex Sandro e Gabriel Martinelli foram chamados por Ancelotti para os lugares de Douglas Santos e Raphinha, mas o panorama não se alterou.
Amistoso - 6/6/2026
BRASIL (2)
Alisson (Weverton, INT); Wesley (Danilo, 16º/1T), Marquinhos (Bremer, INT), Ibañez (Léo Pereira, INT) e Douglas Santos (Alex Sandro, 25°/2T); Casemiro (Fabinho, INT), Bruno Guimarães (Danilo Santos, INT) e Paquetá (Luiz Henrique, INT); Raphinha (Gabriel Martinelli, 25°/2T), Igor Thiago (Endrick, INT) e Vini Júnior (Matheus Cunha, INT). Técnico: Carlo Ancelotti.
EGITO (1)
Shobeir; Hany (Tarek Alaa, 29°/2T), Fathy, Yasser e Fatouh (Hafez, 39°/2T); Attia (Zizo, 39°/2T), Lasheen (Ashour, 29°/2T) e Zico (Adel, 29°/2T); Trezeguet (Abdelmonem, INT), Hassan (Salah, INT) e Marmoush (Adbelkarim, 39º/2T). Técnico: Hossan Hassan.
GOLS: Bruno Guimarães (B), aos sete, e Zico (E), aos 10 minutos do primeiro tempo; Endrick (6), aos seis do segundo tempo
CARTÕES AMARELOS: Marquinhos (B) e Hany (E)
LOCAL: Huntington Bank Field, em Cleveland
ARBITRAGEM: Adonai Escobedo, auxiliado por Ibrahim Martinez e Maximiliano Gomez. VAR: Carlos Rivero (quarteto mexicano).
PRÓXIMO JOGO
- Copa do Mundo - Fase de grupos - 1ª rodada
- Sábado, 13/6 - 19h
- BRASIL X MARROCOS