Copa do Mundo

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Endrick decide, e Seleção Brasileira vence o Egito no último teste antes da Copa do Mundo

Brasil fez 2 a 1 sobre os africanos no Huntington Bank Field, nos EUA. Jogo teve lesão de Wesley, que chorou no banco de reservas

Rafael Ramos

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