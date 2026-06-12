Copa do Mundo

1 a 1
Notícia

Empate e primeiro ponto em Copa do Mundo: como foi a estreia de Canadá e Bósnia

Lukic marcou para os bósnios no primeiro tempo, enquanto Larin buscou a igualdade na segunda etapa

Alex Torrealba

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