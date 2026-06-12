Bósnia e Canadá somaram um ponto cada na estreia da Copa. Cole Burston / AFP

A primeira partida de Copa do Mundo no Canadá terminou com sentimento de que era possível buscar a primeira vitória do país na história do torneio. No entanto, o duelo contra a Bósnia e Herzegovina, nesta sexta-feira (12), terminou empatado em 1 a 1.

De certa forma, o resultado no Estádio de Toronto não deixou de ser histórico, pois o Canadá conquistou seu primeiro ponto em uma Copa do Mundo.

Antes da bola rolar, artistas locais se apresentaram na segunda cerimônia de abertura do torneio. Ainda haverá a terceira, nesta sexta, em Los Angeles, nos EUA. Destaque para Michael Bublé e Alanis Morissette, que cantou o hino canadense.

Com bola rolando, o Canadá buscou a vitória desde o início do jogo. A falta de capricho nas finalizações dificultaram o objetivo. A Bósnia, como era esperado, iria se defender bastante e aproveitar as bolas paradas para atacar.

A referência ofensiva da equipe começou no banco. Edin Dzeko, de 40 anos, não tinha condições ideais de jogar. O reserva imediato Haris Tabakovic nem relacionado foi, por conta de lesão.

Coube ao gigante de 1m90cm Jovo Lukic — artilheiro do campeonato romeno na última temporada — entrar em campo e marcar de cabeça no primeiro tempo.

Segundo tempo

A segunda etapa teve início alucinante e de chances perdidas. Kolasinac salvou o gol canadense em cima da linha. Do outro lado, Demirovic perdeu a chance de ampliar para os bósnios.

Depois de tanto insistir, o Canadá buscou o empate com o veterano Cyle Larin, recordista de partidas com a seleção, com 92. Ele havia entrado dois minutos antes do gol.

Sem conseguir tirar a igualdade do placar, as seleções agora pensam no próximo jogo pelo Grupo B, na quinta-feira (18). A Bósnia enfrenta a Suíça, em Los Angeles, nos EUA, enquanto o Canadá joga novamente em casa, mas em Vancouver, contra o Catar.