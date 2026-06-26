Emoções se intensificam na segunda semana da Copa do Mundo: confira uma seleção das melhores fotos

A Copa do Mundo entrou em sua segunda semana. O torneio começa a mudar de forma. As seleções que sobreviveram à fase inicial agora carregam um peso maior a cada partida. Já não basta jogar bem. Cada erro pode ser definitivo, cada acerto pode escrever uma nova página da história.

As fotografias destes últimos dias traduzem exatamente essa transformação. Há o silêncio concentrado do túnel antes da entrada em campo, a corrida do fotógrafo enfrentando a tempestade para não perder o instante decisivo, a sombra perfeita projetada sobre o gramado, o voo improvável de um goleiro, a bola congelada estufando a rede, a explosão de um estádio inteiro e, logo depois, o abraço coletivo de quem segue sonhando enquanto outros apenas tentam compreender a eliminação.

Há também espaço para aquilo que só a Copa produz. Os torcedores transformam o rosto em bandeira, inventam personagens, fazem do humor uma forma de pertencimento. Entre milhares de pessoas, cada expressão conta uma história diferente. E, por alguns segundos, todas elas dividem o mesmo palco.

Enquanto o torneio se afunila, as emoções se intensificam. Gols que libertam. Defesas que desafiam a lógica. Alívios que chegam como um suspiro coletivo. Frustrações silenciosas. O futebol oferece o espetáculo. A fotografia procura aquilo que existe entre um lance e outro: o olhar, o gesto, a tensão, a espera, a celebração e o vazio.

Agora restam menos camisas, menos hinos e menos chances. A margem para o erro diminui na mesma proporção em que cresce a intensidade de cada lance. É quando o futebol deixa de ser apenas competição e passa a ser resistência, coragem e nervos à flor da pele.

Em meio a esse cenário, a câmera continua procurando aquilo que o resultado jamais será capaz de contar sozinho. Não apenas quem venceu ou perdeu, mas o instante exato em que uma expressão mudou, um sonho ganhou força ou começou a desaparecer. É ali, entre a fração de segundo e o silêncio seguinte, que cada fotografia encontra o seu verdadeiro significado.