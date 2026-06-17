Em sua primeira Copa, Haaland decide para a Noruega contra o Iraque

O Cometa Halley orbita o Sol, em média, a cada 75 anos. O Cometa Haaland precisou de apenas 45 minutos para aparecer duas vezes nos gramados dos Estados Unidos. O centroavante do Manchester City ajudou a Noruega a vencer na estreia dos europeus na Copa do Mundo – 4 a 1 contra o Iraque em Boston.
Também foi a primeira vez que os noruegueses marcaram quatro vezes em uma mesma partida de Mundial. O resultado botou a seleção europeia na liderança do grupo I, à frente da França, que venceu Senegal por 3 a 1 mais cedo.
Até chegar à Copa, Haaland tinha 59 partidas e 62 participações em gols (marcou 51 vezes e deu 11 assistências) na temporada 2025/2026 por Manchester City e pela seleção. Na estreia em Mundiais, não poderia ser diferente.
Aos 28 minutos, o centroavante norueguês recebeu cruzamento rasteiro de Wolfe e se atirou na bola para marcar seu primeiro gol na história da Copa do Mundo.
Só que se a Noruega tem Haaland, o Iraque também tem um artilheiro. Quinto maior goleador da história da seleção iraquiana, Aymen Hussein subiu mais que a alta defesa norueguesa para empatar o jogo.
A alegria do Iraque, no entanto, durou poucos minutos. Aos 42, quatro minutos depois do gol iraquiano, novamente apareceu a estrela de Haaland. A defesa do Iraque saiu jogando errado, o atacante do City dividiu com o goleiro e marcou pela segunda vez na partida – 2 a 1.
O segundo tempo foi menos frenético até os 31 minutos. Em cobrança de escanteio de Odegaard, Ostigaard subiu sozinho para marcar o terceiro gol da Noruega na partida.
No último lance da partida, Erling Haaland ajeitou de cabeça na pequena área, e Thorstvedt, subindo entre os marcadores, desviou de leve para encobrir o goleiro e mandar a bola para o fundo do gol. O árbitro assinalou gol contra de Aymen Hussein. Assim, a Noruega fechou a goleada em 4 a 1.
Se a espera foi de 28 anos, os dias valeram a pena. Comandados por Haaland, os noruegueses mostraram que podem trazer problemas para todas as seleções da Copa.
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