Em rodada de artilheiros em alta, Inglaterra e Gana decepcionam e ficam no empate

Após a estreia na Copa do Mundo, parecia que a Inglaterra repetiria a invasão britânica realizada pelos Beatles naquele histórico verão de 1964. Kane e seus companheiros arrastaram uma multidão a Boston nesta terça-feira (23), mas estiveram longe de apresentarem seus grandes hits. Contra Gana, os ingleses saíram sem aplausos após 0 a 0, pelo Grupo L.
Na rodada em que Messi virou o maior artilheiro da história das Copas, Mbappé se manteve na perseguição ao argentino, Cristiano Ronaldo reapareceu e ultrapassou Eusébio como maior artilheiro português, Haaland, de pouca concorrência na Noruega, mas de muitos gols, Kane deu um passo atrás na brincadeira.
A Inglaterra vai para a terceira rodada ainda sem estar classificada. Tem quatro pontos. Gana também tem quatro. Na rodada final, os ingleses encaram o Panamá. Os ganeses terão a Croácia como adversários.
Dois míseros chutes em 85 minutos. Um bloqueado. O outro de fora da área, defendido. "All you need is goal", pensou.
O técnico Thomas Tuchel repetiu a fórmula da vitória por 4 a 2 sobre a Croácia. Manteve Madueke em campo e Saka no banco. O resultado foi outro. Gana se defendeu melhor e controlou os súditos de Charles.
Uma situação tão insossa quanto fish and chips em um pub londrino. Tão sem graça de ao aponto de aos 29 minutos do segundo tempo, a estrela do Real Madrid Jude Belligham olhar para o banco e sentir que o recado estava por vir. Hey, Jude, está na hora de sair. Entrou Rogers.
Sem um dos pilares do time, Gana quase marcou. Semenyo puxou o contra-ataque. Venceu a defesa inglesa na velocidade. Nem gritos de "Help" ou um táxi preto ajudariam os defensores a chegar no atacante do Manchester City. Mas o ganês se embolou, perdeu o timming da jogada e o gol.
Na sequência, o lance de maior perigo inglês. Três chances em uma única jogada. O chute cruzado foi espalmado pelo goleiro Asare. No rebote, O'Reilly carimbou a trave, em cabeçada.
Por fim, Kane encheu o pé. Por cima do gol. Let it be.
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