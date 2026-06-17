Messi marcou seu primeiro hat-trick em Copas do Mundo. ROBERTO SCHMIDT / AFP

É preciso aproveitar toda e qualquer chance. Em campo, para marcar. Mas, especialmente, para quem está do lado de fora, de apreciar. Desfrutar. Tudo indica que esta deve ser a última Copa de Messi. E, na primeira das últimas vezes, mais um recital para a história.

Na estreia da Argentina, show de Lionel: o camisa 10 anotou um hat-trick (seu primeiro em Mundiais), e comandou a goleada por 3 a 0 sobre a Argélia, nesta terça (16), em Kansas City.

Os gols foram históricos para Messi. Isso porque, com os três gols marcados, ele chegou a 16 em Copas. Assim, igualou o recorde do alemão Miroslav Klose, que deve ser pulverizado pelo argentino nesta edição do Mundial.

Com o resultado, a Argentina largou na liderança do Grupo J da competição. Já na madrugada de quarta (17), a Áustria venceu a Jordânia por 3 a 1, em Santa Clara, fechando a primeira rodada da chave.

Jogo

O início do jogo foi de gols anulados de parte a parte. Primeiro, Messi teve frieza para mandar para a rede, mas o VAR flagrou impedimento. Antes dos 10 minutos, foi a vez da Argélia marcar, mas também com seu jogador em posição irregular. Foi a vez dos argentinos comemorarem como se fosse um gol.

Mas foram necessários apenas 17 minutos para Messi começar a colocar seu nome na história de mais uma Copa do Mundo. Ele recebeu na intermediária da área, avançou e fuzilou de canhota. O goleiro argelino Luca Zidane, filho do craque francês, até encostou na bola, mas não conseguiu evitar o 14º gol de Messi em Mundiais.

Depois do gol, a Argentina até ensaiou uma pressão em busca do segundo gol. Mas isso não durou muito e, a partir da segunda metade do primeiro tempo, a Argélia equilibrou as ações. Nada que fosse suficiente, no entanto, para mudar o placar da partida até o intervalo.

No vestiário, Lionel Scaloni fez uma troca para a segunda etapa. Na lateral-direita, sacou Montiel para colocar a campo Molina.

Na necessidade de igualar o marcador, a Argélia se atirou ao ataque. E sofreu com os espaços deixados: primeiro, De Paul teve a chance em contra-ataque, mas desperdiçou com um erro de passe. Depois, Messi achou Lautaro Martínez, que finalizou rasteiro e obrigou Zidane a fazer boa defesa.

O poderio ofensivo da Argentina, reforçado por Nico González e Julián Alvarez, logo se transformou em vantagem ainda maior. E, de novo, com Messi, aos 14 minutos. Ele aproveitou rebote do goleiro, após chute de Mac Allister, e tocou no canto, para igualar a marca de Ronaldo.

Minutos depois, por muito pouco, o hat-trick escapou. De novo, ele saiu na cara do gol. Bateu forte, alto, mas dessa vez Zidane estava atento para espalmar para escanteio.

Mas Messi não perde batalhas com a história. Na outra chance que teve, não desperdiçou. Aos 30, saiu na cara do goleiro, e bateu no canto direito para consumar o hat-trick e igualar o recorde de Klose.

Com o hat-trick consumado, era preciso que o Arrowhead retribuísse tudo que presenciou. Quando a placa de substituição subiu com o número 10, o estádio se uniu em aplauso. E Messi deixou o campo assinando mais um capítulo para sempre na história das Copas.