Copa do Mundo

Recital para a história 
Notícia

Em noite mágica, Messi faz três gols, iguala recorde de Klose e Argentina goleia Argélia na estreia da Copa 

Camisa 10 anotou hat-trick e comandou vitória na noite desta terça-feira, em Kansas City; ao lado do alemão, torna-se o maior artilheiro da história dos Mundiais

Nicholas Lyra

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