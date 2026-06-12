Em meio à guerra e crise imigratória, Copa do Mundo começa nos Estados Unidos

Sofi Stadium é preparado para receber a Copa. PATRICK T. FALLON / AFP

O show recém começou e tem que continuar. Mesmo que o governo de Donald Trump siga a guerra com o Irã e que a política anti-imigração continue a todo gás, os Estados Unidos abrem nesta sexta-feira (12) a sua participação na Copa do Mundo, como sede e como seleção.

Palco mais adequado do que Los Angeles não há. A capital mundial do cinema sabe como vender sonho e maquiar a realidade. Sob o receito de o torneio ser utilizado como isca para facilitar o despacho de imigrantes, os Estados Unidos enfrentam o Paraguai, às 22h.

Outrora território mexicano, a Cidade dos Anjos tem um terço de sua população composto por estrangeiros. Além deles, 300 mil turistas são esperados para assistirem às partidas no SoFi Stadium, palco esportivo mais caro do mundo.

Erguido aos custo de mais de US$ 5 bilhões de dólares (mais de R$ 25 bilhões) —, a casa dos Los Angeles Rams e dos Los Angeles Chargers viu seus funcionários ameaçarem greve às vésperas da partida. Horas antes do jogo, entraram em acordo por melhores condições de trabalho.

Clima tenso

Semanas antes do pontapé inicial da Copa nos Estados Unidos, defensores dos direitos dos imigrantes protestaram em frente ao escritório da Fifa em Los Angeles. Reivindicaram proteção a trabalhadores em meio ao receio de ação do ICE, o serviço de imigração dos EUA.

— A situação mantém a imagem dos Estados Unidos perante o mundo. O mundo percebeu o que é os Estados Unidos, de Donald Trump, com essa política migratória agressiva, de separação, de pertencimento e não pertencimento, de inclusão e exclusão, é um mundo que se quebra frente àquela perspectiva de uma governança global, de algumas perspectivas universalistas — avalia João Jung, professor de relações internacionais da PUCRS.

Se no cinema a magia acontece quando as luzes se apagam, no futebol ela ganha vida quando as mais de 15 mil luminárias LED do SoFi iluminarem os 22 jogadores em campo.

A seleção que defenderá o país de Trump marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo em 1930, através de Bartholomew McGhee, um escocês. A maior vitória americana em Mundiais foi uma zebraça. O 1 a 0 sobre a Inglaterra, em 1950, teve o imigrante haitiano Joe Gaetjens como herói.

As seleções

À época, apenas por demonstrar interesse de jogar pelos EUA lhe permitia ser convocado. Apesar do gol, Gaetjens morreu em 1964 sem se tornar cidadão americano.

Considerada a geração mais brilhante do futebol americano, o time que entrará em campo tem como destaque o atacante Timothy Weah, nascido em Nova York, mas filho do liberiano George Weah, eleito o melhor jogador do mundo em 1995.

Outros nomes reluzentes são Pulisic (Milan), McKennie (Juventus), Sergiño Dest (ex-Barcelona e nascido na Holanda) e Tilman (nascido na Alemanha). Poderia também ter o ex-colorado Johnny, batizado João Lucas de Souza Cardoso, ausente por lesão. Além Mauricio Pochettino, o técnico argentino.

Cerca de 25 mil paraguaios emigraram para os Estados Unidos. Serão representados por rostos conhecidos como o ex-goleiro do Botafogo Gatito Fernández. Assim como seu pai em 1986, adicionará uma presença de Copa do Mundo ao seu currículo. O ex-colorado Mauricio também faz parte do elenco.

Se em Hollywood tudo é possível, a abertura da Copa em solo americano pode ser um lembrete de que existe um mundo, o da bola, em que não há fronteiras.