Em meio à Copa do Mundo, Neymar anuncia que vai ser pai mais uma vez; veja vídeo

Anúncio foi feito com vídeo publicado no Youtube. Youtube / Reprodução

A prole de Neymar vai aumentar. O craque da Seleção Brasileira e a esposa, Bruna Biancardi, divulgaram nesta segunda-feira (15) a nova gestação da influenciadora. Será a terceira filha do casal, que já tem as pequenas Mavie e Mel.

— Eu vou montar uma banda e a partir de hoje vai ser Spice Girls. Já estou avisando, ano que vem, dezembro, menino — brincou o jogador em vídeo publicado no Youtube.

A publicação mostra o momento em que o casal descobriu o sexo do bebê junto a familiares e amigos próximos. Gabigol, colega de Neymar no Santos e namorado irmã da irmã do camisa 10, e o jogador de vôlei Bruninho estavam presentes.

Além das meninas, Neymar é pai de Davi Lucca, 15 anos, e Helena, dois, frutos de outros relacionamentos do jogador.

Família reunida

Bruna e as filhas estiveram presentes na estreia do Brasil contra o Marrocos, no sábado (13). A família está hospedada nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo, enquanto Neymar está em concentração com a Seleção no hotel The Ridge, em Nova York.

Contra o Marrocos, Neymar estava junto aos jogadores na beira do campo mas não foi relacionado para a partida. O camisa 10 se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha e não joga desde 17 de maio.

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A expectativa da comissão técnica da Seleção Brasileira é de que o jogador do Santos seja relacionado para a partida contra o Haiti, no dia 19, pela segunda rodada do Grupo C.

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