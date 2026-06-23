Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, tem Athos, Porthos e Aramis. A França, de Didier Deschamps, tem Mbappé, Dembelé e Olise. Os três ajudaram os franceses na goleada sobre o Iraque por 3 a 0, nesta segunda-feira (22), na Filadélfia.
A vitória deixa a França na liderança do grupo I, com seis pontos. Os bicampeões mundiais ainda podem ser superados, no saldo, pela Noruega.
O camisa 10 marcou duas vezes, Olise serviu os companheiros em dois gols, enquanto Dembelé fez um e deu uma assistência. Mbappé igualou Klose e tornou-se o segundo maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols.
Autor de dois gols na vitória sobre Senegal na primeira rodada, Mbappé voltou a marcar em sua 100ª partida com a camisa dos "Les Bleus". Aos 13 minutos, recebeu na entrada da área e mandou de esquerda. O chute superou o goleiro iraquiano e fez o camisa 10 francês abrir o marcador.
Com vantagem no placar, os franceses demonstraram uma atuação similar com a da vitória na rodada de abertura. Um sentimento de "a qualquer hora, resolvemos". Olisé e Mbappé tentaram, mas não pararam na falta de pontaria.
Protocolo de tempestade aparece pela primeira vez
Nos minutos finais, a tempestade chegou à Filadélfia. Pela primeira vez na Copa, o protocolo foi acionado no torneio. A regra determina a interrupção imediata da partida se houver incidência de descargas elétricas num raio de 13 a 16 quilômetros do estádio, suspendendo o jogo por no mínimo 30 minutos. A partida, no entanto, voltou apenas 2h10min após a ida para o intervalo.
E artilheiro não perdoa. Aos oito, a defesa do Iraque bateu cabeça, a bola sobrou para Dembelé. O camisa 7 achou Mbappé sozinho dentro da área e o atacante não perdoou. 16 gols em 16 partidas de Copa, segundo maior artilheiro da história das Copas ao lado de Klose.
A França continuou atacando. Mbappé deu um presente para Olise. O atacante do Bayern de Munique bateu por cobertura, mas a bola explodiu no travessão. No lance seguinte, Rabiot tocou de cabeça com o gol livre. Por pouco, a finalização saiu.
O modo turbo dos franceses deu resultado novamente logo na sequência. Olise enfiou a bola para Dembelé e o atacante do PSG fez o terceiro da França na partida.
O Iraque ficou perto de marcar aos 30 minutos. A bola foi cruzada para a área e Al-Hamadi se antecipou a Upamecano. O toque, no entanto, saiu raspando a trave defendida por Maignan. A França, em ritmo de treino, garantiu mais três pontos na Copa do Mundo.
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