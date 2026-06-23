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Em jogo paralisado por raios, Mbappé comanda goleada da França sobre o Iraque

Atacante do Real Madrid marcou duas vezes e deixou os franceses na liderança do grupo I, com seis pontos

João Praetzel

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