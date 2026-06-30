Copa do Mundo

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Em jogo emocionante, Marrocos busca empate, bate Holanda nos pênaltis e está nas oitavas da Copa

Marroquinos saíram atrás do placar após gol de Gapko, mas marcaram nos acréscimos antes da prorrogação; nas penalidades, os Leões de Atlas venceram por 3 a 2, com direito a defesa de Bono

João Rosa

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