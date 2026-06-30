Em jogo emocionante, Marrocos busca empate, bate Holanda nos pênaltis e está nas oitavas da Copa

A Copa do Mundo reservou um daqueles momentos que ficam marcados para sempre. Após uma partida muito física e com brilho dos goleiros, Holanda e Marrocos empataram por 1 a 1 no tempo normal. Os gols da partida, que começou ainda na noite de segunda-feira (29), em Monterrey, foram marcados por Gakpo, para os holandeses, e Diop, para os marroquinos.
Após a prorrogação, os marroquinos venceram os holandeses nas cobranças de pênaltis por 3 a 2 e agora enfrentam o Canadá no próximo sábado (4), às 14h, em Houston, pelas oitavas de final da competição.
O primeiro tempo
O jogo começou na velocidade 2x no El Gigante de Acerto, com ambas as equipes se lançando ao ataque. A primeira grande chance chegou aos 19 minutos, a primeira das grandes defesas de Verbruggen, goleiro holandês. Primeiro, reflexo puro na cabeçada de Aynaoui. No minuto seguinte, outra grande defesa do camisa 1 da Laranja Mecânica, após chute forte de Hakimi de fora da área.
A pausa, como acontece em algumas ocasiões, esfriou a partida. Tanto que o principal lance de intensidade do jogo foi um sangramento intenso na cabeça de Van Heck. Ele foi atingido pela trava da chuteira de Mazzaoui. Contudo, seguiu equilibrada, diferentemente das outras duas partidas que ocorreram nesta segunda-feira (29), onde Brasil e Alemanha ditaram o ritmo e monopolizaram a partida.
Antes do fim do primeiro tempo, aos 43 minutos, outra grande defesa, desta vez de Bono. Van de Ven arriscou a batida de fora da área e obrigou o goleiro marroquino a se esticar todo e mandar para escanteio. Quatro minutos depois, o chute forte de Ounahi passou perto do barraco holandês.
A segunda etapa
Após um primeiro tempo de muitos embates físicos, embora nenhum cartão amarelo tenha sido mostrado pelo árbitro, o Marrocos fez questão de mostrar o porquê fez história na Copa do Catar, em 2022.
Aos seis, Hakimi foi alçado na área por Ounahi. O lateral do PSG arriscou o chute um tanto quanto sem ângulo e mandou na trave. Dez minutos depois, a trave impediu a abertura de placar em Monterrey. El Khannouss desviou com perigo após escanteio e quase marcou o primeiro, mas a bola vai na trave.
Após a pausa para a hidratação, um daqueles momentos que ficarão marcados para sempre na história das Copas no que diz respeito à comemorações. Depois de um contra-ataque perfeito, a Holanda avançou com a bola dominada.
A Trionda sobrou para Gakpo aos 26 minutos, que chutou para abrir o placar, depois de belo toque de Summerville. Ele se ajoelhou e recebeu o abraço de simplesmente todos os jogadores da Holanda, inclusive dos reservas, que invadem o campo e abraçam o atacante. A semana foi dura para o jogador do Liverpool, que perdeu um filho durante a gestação de sua namorada.
Após o gol, o Marrocos pareceu não sentir o golpe dado pela equipe comandada por Ronald Koeman. Aos 45 minutos, a bola é lançada na defesa holandesa e Diop sobiu mais alto do que a marcação, sozinho, para empatar o jogo nos acréscimos e forçar a partida para a segunda prorrogação do Mundial.
Prorrogação
No maior estilo Dibú Martinez na final entre Argentina x França, em 2022, Verbruggen fez até aqui a defesa da Copa do Mundo, aos seis minutos do tempo extra.
Na jogada, Rahimi finalizou sem marcação na frente, cara a cara com o camisa 1 holandês. O goleiro da Holanda fez um milagre e impediu o gol da virada marroquina.
Pênaltis
- Koopmeiners bateu com muita força no cantinho, sem chances para Bono.
- El Aynaoui acertou o travessão e perdeu a primeira cobrança marroquina.
- Kluivert também acerta a trave e perde a chance de ampliar.
- Rahimi bateu mal, o goleiro
- Verbruggen defendeu, mas deu azar, pois a bola entrou para dentro.
- Weghorst bate bem, acerta o alto e amplia para a Holanda.
- Talbi também chuta bem e diminui e empata para Marrocos.
- Timber bate muito mal, para fora e perde a chance de ampliar para os holandeses.
- Hakimi é outro que bate na trave direita.
- Summerville bate de forma estranha e Bono defende mais estranhamente ainda.
- Saibairi bate bem e define a classificação marroquina. 3 a 2.
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