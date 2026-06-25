Em jogo de golaços, Marrocos vence Haiti de virada e garante segundo lugar no grupo do Brasil

As atenções eram todas para Miami, afinal Escócia e Brasil jogavam pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Contudo, outro jogo importante acontecia em Atlanta, que podia definir o caminho da Seleção Brasileira no Mundial.
No moderníssimo Mercedes-Benz Arena, o Haiti até ensaiou fazer história após ficar duas vezes na frente do placar. No entanto, deu a lógica e deu Marrocos: 4 a 2, de virada. Hakimi, Saibari, Rahimi e Yassine marcaram para os africanos, enquanto Bounou, contra, e Isidor anotaram para o país caribenho.
Com a vitória, os africanos chegaram aos mesmos sete pontos da Seleção Brasileira e garantiram a segunda posição na chave. Os Leões de Atlas ficaram atrás devido ao saldo de gols: três contra seis da equipe de Carlo Ancelotti.
O jogo
O primeiro tempo começou com o Marrocos pressionando e com maior posse de bola. Contudo, o primeiro lance de perigo foi haitiano, aos quatro minutos. Bellegarde cobrou uma falta direto e a bola saiu perto do travessão marroquino.
Dois minutos depois, a glória do país caribenho. Duverne fez linda jogada na direita, passou por Salah-Eddine e cruzou rasteiro para a pequena área. Joseph finalizou de letra, a bola bateu no goleiro Bono e entrou.
O Marrocos não sentiu o jogo, tanto que aos 12 minutos Saibari recebeu em boas condições na área, chutou por cima do gol. Era a grande chance do empate.
O primeiro tempo seguiu sem grandes chances, até que, aos 29 minutos, após a pausa para a hidratação, Marrocos enfim chegou com tudo para marcar. Todavia, parou em Placide. O goleiro do Haiti defendeu duas finalizações.
Na primeira, Hakimi recebeu lançamento na área e chutou rasteiro para defesa do camisa 1. No rebote, a bola sobrou para El Kaabi, que chutou para grande e milagrosa defesa.
Aos 38, de tanto insistir, Marrocos chegou ao gol de empate. El Khannouss fez boa jogada pela esquerda e bateu cruzado. Placide tocou na bola, e Hakimi chegou na pequena área para empurrar para as redes.
Durou pouco tempo a empolgação africana, afinal Isidor acertou um pombo sem asa de fora da área, no ângulo direito de Bono. 2 a 1.
Um minuto depois, banho de água fria marroquina. Saibari, na entrada da grande área, acertou um chute rasteiro preciso, deixando tudo igual novamente.
A segunda etapa
A primeira grande chance da etapa final chegou aos 10 minutos. El Kaabi cruzou rasteiro na segunda trave, Saibari se esticou e tocou na bola, mas mandou para fora com o gol livre! Para a sorte dele, a arbitragem pegou impedimento no início da jogada.
Placide voltou a brilhar, após fazer grande defesa em chute de El Khannouss.
A segunda etapa seguiu com muita pressão marroquina, antes e depois da pausa para hidratação. E de tanto pressionar, aos 32 minutos Marrocos chegou ao gol da virada.
Hakimi cruzou na primeira trave, Riad desviu para trás, Rahimi girou e bateu no ângulo esquerdo de Placide. 3 a 2.
Aos 43, a confirmação da classificação marroquina. Rahimi tomou a frente de Arcus e cruzou rasteiro para Yassine, que finalizou com tranquilidade. Após revisão no VAR, vantagem e classificação confirmadas.
Próxima fase
Após o vitória esperada, o Marrocos agora aguarda o primeiro colocado do Grupo F, que sai entre Holanda, líder da chave com quatro pontos, seguido de Japão, com a mesma pontuação e Suécia, com três.
A partida, válida pela segunda fase da Copa do Mundo, ocorrerá na segunda-feira (29), em Guadalajara, no México, às 22h.
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