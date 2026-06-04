Em conversa com Falcão, Ancelotti revela quando decidiu convocar Neymar para a Copa

Ancelotti e Falcão jogaram juntos na Roma na década de 1980. CBF / Divulgação

O retorno de Neymar foi o assunto que mais repercutiu após a convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Ainda em recuperação de uma lesão, o jogador estará à disposição do técnico italiano para a disputa do Mundial.

Em entrevista a Paulo Roberto Falcão, no programa "Bate-bola com Falcão", que foi publicada no canal do jornalista Duda Garbi, no YouTube, o treinador explicou quando decidiu colocar o camisa 10 do Santos na lista dos convocados.

— No momento em que ele começou a jogar com continuidade no Campeonato Brasileiro. Eu acho que no último período, depois da data Fifa de março, entre o mês de abril e agora, ele jogou com continuidade e em um bom nível — disse Ancelotti.

O italiano também foi questionado se sentiu muita pressão do público para chamar Neymar:

— Sentia por todos os lados. Estádios, aeroportos, restaurantes. É normal.

Falcão ainda perguntou se Ancelotti só chamou o jogador por conta da pressão. A resposta foi clara:

— Não, claro que não (risos). Assim você entende como o futebol é importante neste país.

Por fim, Ancelotti disse que não teve algum tipo de contato com Neymar quando chegou ao comando da Seleção Brasileira e elogiou o camisa 10 da Seleção Brasileira.

— É um jogador de talento, qualidade, experiência, pode ajudar obviamente o equipe a melhorar a qualidade do jogo — concluiu Ancelotti.