Em choque entre dois mundos, Noruega e Costa do Marfim definem quem enfrentará o Brasil

Jogo é válido pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. Mauro PIMENTEL and Peter POWELL / AFP

Nesse planeta azul em que vivemos, Costa do Marfim e Noruega são de mundos diferentes. Por uma tarde serão iguais no gramado do AT&T Stadium, em Arlington. O jogo das 14h define o próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo.

Dona do segundo melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a Noruega é um país que dá a seus cidadãos oportunidades variadas para sua vida. Os 26 vikings presentes nos Estados Unidos, sob o comando do jarl (líderes dos vikings) Ståle Solbakken, preferiram jogar no climatizado estádio dos Dallas Cowboys e colocar o Brasil no seu destino.

Na rodada final da fase de grupos, jogaram com os reservas contra a França. A derrota provável virou uma certeza.

— Não me arrependo de nada. Muito pelo contrário. Assumo 100% da responsabilidade pelas decisões que tomei. Meu trabalho é fazer o que acredito, no fundo, ser o correto para garantir que a Noruega vá o mais longe possível na Copa do Mundo — destacou o treinador.

Jogar com os reservas significa abrir mão de ter Haaland em campo. Alexander Sørloth também. O mesmo vale para Martin Ødegaard. Sem eles, foram derrotados por 4 a 1.

A turma volta para a alegria da torcida sensação da Copa. Os torcedores remam rumo à batalha em suas comemorações sincronizadas.

Costa do Marfim quer surpreender pelos dribles de Diomandé

Como os marfinenses remam na vida em busca de oportunidades em um país na 157º posição no IDH. A lista conta com 193 países. A renda per capta do país está em US$ 3,3 mil. (R$ 17 mil).

Os 91 milhões de dólares que o PSG está disposto a desembolsar para comprar Yan Diomandé equivale a soma da renda anual de 27,2 mil marfinenses.

Diomandé é um nome que será muito ouvido no futebol. Criado desde os 15 anos nos Estados Unidos, o atacante do RB Leipizig foi o segundo maior driblador do futebol europeu nesta temporada. Ficou atrás apenas de Lamine Yamal, do Barcelona.

O time conta com outros dois nomes conhecidos. Os meios-campistas Kessié e Amad Diallo.

Apesar das suas fintas, a Costa do Marfim não teve a possibilidade de escolher o seu caminho na Copa. Suou para vencer o Equador na estreia. Perdeu para a Alemanha na sequência. Por fim, superou Curaçao.

Dois mundos tão distantes chegam a um ponto sem escolhas a serem feitas. Só resta avançar na Copa do Mundo.