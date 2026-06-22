Egito busca virada sobre a Nova Zelândia, quebra tabu e assume o topo do grupo G da Copa

O Egito venceu de virada a Nova Zelândia por 3 a 1, neste domingo (21), no BC Place Stadium, em Vancouver, no Canadá. A partida era válida pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo.
Os neozelandeses saíram na frente com Surman, mas viram os africanos reagirem na etapa final. Zico, Salah e Trezeguet marcaram para os egípcios.
Foi a primeira vitória do Egito na história dos mundiais. O resultado também coloca a seleção na liderança do grupo G.
Na próxima rodada, o Egito jogará contra o Irã, no sábado (27), à meia-noite. Já a Nova Zelândia terá pela frente, no mesmo horário, a até agora decepcionante Bélgica.
O roteiro da partida
- Aos 14 minutos do primeiro tempo, Surman abriu o placar para a Nova Zelândia.
- Mohanad Lasheen recebeu cartão amarelo aos 16 minutos.
- Sarpreet Singh foi advertido com cartão amarelo aos 19 minutos.
- Callum McCowatt levou cartão amarelo aos 34 minutos.
- Chris Wood foi flagrado em impedimento aos 38 e novamente aos 42 minutos.
- O Egito realizou sua primeira substituição aos 40 minutos, com a entrada de Ramy Rabia.
- No segundo tempo, Zico empatou para o Egito aos 13 minutos.
- Aos 21 minutos, Salah virou o placar para os africanos.
- Trezeguet ampliou para o Egito aos 36 minutos.
- Diversas substituições foram realizadas pelas duas equipes ao longo da etapa final.
Números do jogo
- Posse de bola: Nova Zelândia 48%, Egito 52%
- Finalizações: Nova Zelândia 10, Egito 19
- Passes certos: Nova Zelândia 287, Egito 408
- Escanteios: Nova Zelândia 4, Egito 3
Tabela da Copa do Mundo 2026
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