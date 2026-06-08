Éderson se apresenta à Seleção nos EUA; veja imagens 

O volante Éderson se apresentou na manhã desta segunda-feira (8) à concentração da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo em Morristown, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos. Ele será o substituto do lateral-direito Wesley, cortado no domingo (7) por conta de lesão muscular no adutor da coxa esquerda.

O meio-campista de 26 anos, da Atalanta, mas prestes a se transferir ao Manchester United, já deve participar do treino da tarde no CT do New York Red Bull.

Nas imagens divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Éderson é recebido pelo técnico Carlo Ancelotti, pela comissão e pelo elenco, sob parabenizações, abraços e sorrisos. (Confira no vídeo acima)

Éderson foi recepcionado durante o café da manhã da Seleção em Nova Jérsei. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

O meio-campista tem como marcas registradas a força física e a regularidade. Joga quase sempre, ocupa a frente da área e se destaca mais por recuperar do que por construir. Tem 71% de ações defensivas bem‑sucedidas.

Ainda sem minutos com Ancelotti, ele chegou a ser convocado pelo italiano para os jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias, em 2025, mas não entrou em campo. Sua história pela Seleção também registra participação na Copa América de 2024. O salto será no Mundial.