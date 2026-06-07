"É um momento muito complicado": veja o que disseram os jogadores da Seleção Brasileira após vitória sobre Egito

Bruno Guimarães abriu o placar aos sete minutos de jogo. Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Seleção Brasileira encerrou a série de amistosos antes da Copa do Mundo com vitória sobre o Egito por 2 a 1, na noite deste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos. Autores dos gols do Brasil, Bruno Guimarães e Endrick falaram após a partida, assim como Raphinha, que comentou também a lesão de Wesley, que preocupa o grupo.

O camisa 8, que abriu o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo, valorizou a vitória às vésperas do Mundial:

— Faltando uma semana, nada melhor do que terminar essa sequência de amistosos com uma vitória, com um gol, com uma grande atuação. Gostei muito da atuação na primeira parte. Se tivéssemos um pouquinho mais de capricho, poderíamos ter saído com um placar até mais elástico. Mas feliz demais. Agora é focar no jogo do Marrocos, porque o nosso sonho começa ali.

Endrick, que não marcava pela Amarelinha há três anos e que na noite deste sábado foi o autor do gol da vitória brasileira, falou do pouco tempo que teve no Real Madrid e da boa fase atual no Lyon:

— Desde que estive lesionado, sabia que seria difícil. Não tive tempo no Real, mas Deus me guiou para o melhor caminho, de ter ido para o Lyon, me divertido, conhecido novas pessoas, ter trabalhado com um staff maravilhoso. Agora, estou de volta ao lugar onde sempre quis estar. Quando era criança, sonhava com isso. Agora falta uma semana para a Copa. É a realização de um sonho.

"Todos querem

chegar à Copa"

Já o gaúcho Raphinha, que neste sábado passou em branco no amistoso em solo estadunidense, relembrou lesão que teve recentemente:

— Tento me preparar sempre para chegar à Seleção e dar o meu melhor, física e taticamente. Tive uma lesão que me tirou por um mês e pouco, mas sempre busquei dar meu máximo nos tratamentos, no clube, para chegar próximo do 100% aqui. Ainda não estou no meu melhor fisicamente, mas esses minutos foram importantes para pegar ritmo de jogo.

O jogador ainda lamentou

a lesão de Wesley:

— É um momento muito complicado. Todos querem chegar à Copa, e vimos o que aconteceu com ele. Muito triste, porque ele trabalha muito, queria estar aqui. Agora é esperar os exames e pensar positivo. Ele é muito novo e tem muita coisa pela frente.

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo contra Marrocos no próximo sábado (13), às 19h.