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"É um momento muito complicado": veja o que disseram os jogadores da Seleção Brasileira após vitória sobre Egito

Brasil venceu africanos por 2 a 1, com gols de Bruno Guimarães e Endrick; Zico marcou para os egípcios

Zero Hora

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