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"É trabalho e festa ao mesmo tempo": a rotina de quem não para durante os jogos da Seleção Brasileira

Em meio a troca de pneus e lanches servidores, trabalhadores torcem pelo avanço do Brasil nas próximas etapas da Copa do Mundo

Maria Regina Eichenberg

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