"É trabalho e festa ao mesmo tempo": a rotina de quem não para durante os jogos da Seleção Brasileira

Quando muitas pessoas já estão reunidas na sala de casa ou à mesa de um bar para torcer pela Seleção Brasileira, há quem continue no batente. E isso não significa que não tenha sido possível torcer e vibrar a cada um dos três gols que o Brasil marcou contra a Escócia na noite dessa quarta-feira (24).

A 15 minutos do início da partida, o mecânico Alisson Lemos trocava um pneu furado de uma motocicleta na borracharia Atilla Pneus, que funciona 24 horas, na Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre. O serviço também garantiria a continuidade do trabalho do motoboy Romario Abreu, que previa movimento intenso nas entregas ao longo da noite.

Logo depois, o hino brasileiro começou a tocar, e os funcionários do estabelecimento se revezavam entre a torcida e os novos atendimentos que surgiam. No primeiro tempo, foram ao menos três serviços finalizados em cerca de 30 minutos. E, como já é tradição em noites de jogo na borracharia, a TV foi instalada, o radinho sintonizado na Gaúcha e a carne foi para o fogo para deixar a rotina com mais cara de Copa do Mundo.

— O Brasil na Copa e jogo do Grêmio também, quando tem, a gente faz churrasco e assiste. É 100% na operação e na torcida também, não modifica nada para gente — conta o proprietário do espaço, Atilla Nunes Oliveira.

Com operação das 6h à 0h, a Lancheria do Parque, no bairro Bom Fim, também não abriu mão de receber os clientes e manter o clima de otimismo durante o Mundial. Sócio do local há 40 anos, Adilar Pederiva conta que duas TVs foram instaladas no salão do restaurante especialmente para o período da Copa. No entanto, ele avalia que o horário das partidas do Brasil na fase de grupos não favoreceu o aumento do movimento.

— Esse ano tem bem menos movimento que nas outras Copas. Acho que pelo horário dos jogos também. Se os jogos fossem à tarde, quem sai do serviço, vai assistir. E como é horário tarde da noite, pessoal vai para casa — observa Pederiva.

Clima de comemoração no segundo tempo. André Ávila / Agencia RBS

O clima na Lancheria no segundo tempo da partida foi de comemoração, com direito a pipoca. E mesmo para quem trabalha na cozinha, ainda dava para assistir ao jogo com o telão projetando a vitória brasileira.

— Aquela olhadinha não pode faltar! É trabalho e festa ao mesmo tempo! — resume o cozinheiro Maico da Silva Ramos, que atua há 17 anos no local.

Entre um lanche servido e outro, os funcionários acompanharam os lances pela tela, na expectativa de que o Brasil siga dando motivos para alegrar também o expediente dos brasileiros que não param em noites de jogo da Seleção.