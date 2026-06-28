"É o melhor time da história do Japão", diz jornalista japonês sobre adversário do Brasil

Wararu Namiki, da rede de televisão TBS (Tokyo Broadcasting System). Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O melhor Japão de todos os tempos está no caminho da Seleção Brasileira. Às vésperas do confronto desta segunda (29), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, em Houston, Zero Hora conversou com um jornalista japonês.

O repórter Wararu Namiki, da rede de televisão TBS (Tokyo Broadcasting System), que tem acompanhado o dia a dia do Brasil nesta semana, definiu o atual time do Japão como "o melhor da história".

Confira a entrevista com o jornalista Wataru Namiki, da TBS (Tokyo Broadcasting System).

Quais os pontos fortes do time do Japão?

Acho que o maior ponto forte do Japão é ser uma equipe muito organizada. Todos jogam pelo time e todos estão dispostos a se sacrificar em prol do coletivo. Essa é a principal força da seleção japonesa.

Quem é o grande destaque da seleção japonesa?

Acho que, neste momento, o melhor jogador do Japão é o (meia-atacante do Crystal Palace-ING, Daichi), Kamada. Ele organiza o time, distribui muitos bons passes para os atacantes e é a principal referência técnica da equipe.

O Japão evoluiu muito no ciclo. Já pode enfrentar o Brasil de igual para igual?

Não acho que estejamos no mesmo nível do Brasil. O Brasil continua sendo uma seleção muito, muito forte. Além disso, estamos sem alguns jogadores importantes, como Wataru Endo, Kaori Mitoma e Takefusa Kubo. Por outro lado, temos um grande time e conseguimos jogar de forma muito coletiva. Individualmente, nossos jogadores não têm a mesma qualidade dos brasileiros, mas, como equipe, acredito que podemos competir com o Brasil.

Trata-se da melhor seleção japonesa da história?

Sim. Todo mundo diz que este é o melhor time da história do Japão. Por isso, estamos realmente ansiosos para enfrentar o Brasil e tentar vencê-lo.