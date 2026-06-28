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"É o melhor time da história do Japão", diz jornalista japonês sobre adversário do Brasil

Para repórter Wataru Namiki, da Tokyo Broadcasting System, equipe evoluiu de forma significativas no último ciclo

Rodrigo Oliveira

De Houston, Texas

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