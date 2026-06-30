Duelo entre atacantes de França e Suécia promete incendiar jogo pela segunda fase da Copa

Se no século 19 França e Suécia estiveram frente a frente na Guerra da Pomerânia, dessa vez os dois países duelarão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo em busca de uma vaga nas oitavas. A partida será nesta terça, às 18h, em Nova Jersey.
Os franceses chegam à partida como favoritos a levantar a taça do Mundial no próximo dia 19. Comandada por Mbappé, Dembelé e Olise, a França chega invicta ao duelo. Na fase de grupos, superou Senegal, Iraque e goleou a forte seleção da Noruega.
Dos 10 gols marcados pelos "Le Bleus", oito foram marcados pela dupla Mbappé e Dembelé. Na fase de grupos, foram o melhor ataque ao lado de Holanda e Alemanha.
— Em 2018, ele (Mbappé) já era muito forte. Ele está sempre buscando melhorar, quebra recordes e vai quebrar ainda mais. Ele não duvida de si mesmo, mesmo quando não está sendo eficaz, como contra o Senegal. Ele não tem inseguranças; pertence à categoria de jogadores excepcionais. É ótimo que ele seja francês, que esteja conosco — disse Didier Deschamps sobre o seu camisa 10.
O treinador, inclusive, volta a comandar a França na Copa. Contra a Noruega, estava na Europa para o velório e enterro da sua mãe, que morreu na última semana. Para o jogo desta terça, Deschamps terá o desfalque de Marcus Thuram que tem problema muscular na panturrilha.
O técnico deve mandar a campo Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix e Theo Hernández; Tchouaméni e Manu Kone; Ousmane Dembélé, Michael Olise e Doué; Kylian Mbappé.
Força da Suécia está no ataque
Os suecos, por outro lado, tiveram uma campanha de altos e baixos na fase de grupos. Com quatro pontos, passaram na terceira posição — venceram a Tunísia, foram goleados pela Alemanha e empataram com o Japão.
Se o ataque com Isak, do Liverpool, Gyokeres, do Arsenal, e Elanga, do Newcastle, mostra força e assusta os adversários, a defesa tem se mostrado frágil (sete gols em três jogos). Contra o ágil ataque da Holanda, vazou em cinco oportunidades, algo que pode ser aproveitado pelos franceses.
— Eles são uma boa equipe, com forte presença física. No ataque, há muita qualidade e velocidade com Elanga, e capacidade de criar jogadas repetidas com Gyokeres e Isak. Jogam com uma linha de cinco na defesa. Acho que o placar do segundo jogo contra a Holanda foi muito injusto, tiveram muitas chances, mas faltou precisão na finalização. E o trio de ataque? São jogadores muito bons, que atuam em grandes clubes — analisou Deschamps.
O inglês Graham Potter deve manter uma escalação similar a das últimas partidas, com Zetterström; Lagerbielke, Ken Sema, Victor Lindelöf e Gudmundsson; Elliot Stroud e Yasin Ayari; Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres e Alexander Isak.
O vencedor desta partida irá enfrentar o Paraguai que, na segunda, eliminou a Alemanha nos pênaltis. O duelo será no próximo sábado (4), às 18h, na Filadélfia.
Ficha técnica de França x Suécia
- Competição: Copa do Mundo
- Fase: 16 avos de final
- Data: 30/6
- Horário: 18h
- Estádio: MetLife Stadium
- A Cazé TV anuncia a transmissão da partida.
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