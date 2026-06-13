Duas aberturas e goleada dos anfitriões: Copa se espalha pela América do Norte no segundo dia

Estados Unidos protagonizaram primeira goleada da Copa. Frederic J. BROWN / AFP

Está encerrado o segundo dia de Copa do Mundo. E nesta sexta-feira (12), o maior mundial de todos os tempos se espalhou de forma definitiva pela América do Norte.

Se na quinta (11) o evento ficou restrito ao México, agora Canadá e Estados Unidos tiveram seus primeiros jogos. E com suas respectivas aberturas.

Aberturas nos EUA e Canadá

Abertura nos EUA teve Anitta. PATRICK T. FALLON / AFP

Se o primeiro dia foi destinado totalmente ao México, na sexta-feira (12) a Copa se espalhou de vez pela América do Norte. Antes de Canadá x Bósnia, o primeiro jogo da história das Copas no país, uma abertura. O mesmo aconteceu em Los Angeles, com direito a uma participação da cantora brasileira Anitta.

Presença dos famosos

Sofia Vergara era uma das celebridades no local da partida. Jamie Esquire / AFP

O jogo em Los Angeles, terra do cinema nos Estados Unidos, fez com que muitos famosos comparecessem à partida contra o Paraguai. Além de Katy Perry, que cantou o hino, artistas como Sofia Vergara, Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jamie Foxx, entre outros, estiveram presentes.

Primeiro ponto canadense

Canadá e Bósnia se enfrentaram em Toronto. Cole Burston / AFP

Em campo, o jogo valia o retorno da Bósnia a uma Copa do Mundo, desde a participação no Mundial do Brasil, em 2014. O Canadá, por sua vez, ainda buscava o primeiro ponto. O empate em 1 a 1, no entanto, deixou um gosto amargo para os anfitriões, que dominaram boa parte da partida.

Goleada dos EUA

Estados Unidos aplicaram primeira goleada da Copa. Valerie MACON / AFP

Mais um anfitrião venceu nesta Copa. Na noite desta sexta-feira (12), os Estados Unidos resolveram em 45 minutos. Com show de Pulisic e Balogun, do Monaco, os norte-americanos golearam o Paraguai pelo placar de 4 a 1, e largaram em vantagem no Grupo D.

Gol de ex-Inter

Mauricio, ex-Inter, marcou gol de honra dos paraguaios. Frederic Brown / AFP

Mas o único gol do Paraguai no jogo foi marcado por um ex-jogador do Inter. O atacante do Palmeiras, Mauricio, entrou no segundo tempo e anotou o gol de honra dos paraguaios.