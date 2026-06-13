Duas aberturas e goleada dos anfitriões: Copa se espalha pela América do Norte no segundo dia

Está encerrado o segundo dia de Copa do Mundo. E nesta sexta-feira (12), o maior mundial de todos os tempos se espalhou de forma definitiva pela América do Norte.
Se na quinta (11) o evento ficou restrito ao México, agora Canadá e Estados Unidos tiveram seus primeiros jogos. E com suas respectivas aberturas.
Dois jogos foram realizados: Canadá 1 x 1 Bósnia, e Estados Unidos 4 x 1 Paraguai. Abaixo, veja um resumo do dia.
Aberturas nos EUA e Canadá
Se o primeiro dia foi destinado totalmente ao México, na sexta-feira (12) a Copa se espalhou de vez pela América do Norte. Antes de Canadá x Bósnia, o primeiro jogo da história das Copas no país, uma abertura. O mesmo aconteceu em Los Angeles, com direito a uma participação da cantora brasileira Anitta.
Presença dos famosos
O jogo em Los Angeles, terra do cinema nos Estados Unidos, fez com que muitos famosos comparecessem à partida contra o Paraguai. Além de Katy Perry, que cantou o hino, artistas como Sofia Vergara, Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jamie Foxx, entre outros, estiveram presentes.
Primeiro ponto canadense
Em campo, o jogo valia o retorno da Bósnia a uma Copa do Mundo, desde a participação no Mundial do Brasil, em 2014. O Canadá, por sua vez, ainda buscava o primeiro ponto. O empate em 1 a 1, no entanto, deixou um gosto amargo para os anfitriões, que dominaram boa parte da partida.
Goleada dos EUA
Mais um anfitrião venceu nesta Copa. Na noite desta sexta-feira (12), os Estados Unidos resolveram em 45 minutos. Com show de Pulisic e Balogun, do Monaco, os norte-americanos golearam o Paraguai pelo placar de 4 a 1, e largaram em vantagem no Grupo D.
Gol de ex-Inter
Mas o único gol do Paraguai no jogo foi marcado por um ex-jogador do Inter. O atacante do Palmeiras, Mauricio, entrou no segundo tempo e anotou o gol de honra dos paraguaios.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar