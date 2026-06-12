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Dos pés descalços à Copa do Mundo: quem é Ibañez, gaúcho que virou titular da Seleção

Torcedor do Grêmio, o jogador de 27 anos defende o Al-Ahli, da Arábia Saudita, e disputará o Mundial pela primeira vez

Valter Junior

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Antonio Oliveira

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