Copa do Mundo

O guri da Tinga
Notícia

Dos campos da várzea e quadra da escola de samba da Restinga, Raphinha vai para segunda Copa para causar impacto

Gaúcho mantém fortes laços com o bairro, promovendo ações sociais enquanto disputa mais um Mundial pela Seleção Brasileira

Valter Junior

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