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"Doberman" na Itália, figurão em time queridinho e venda milionária: quem é Éderson, convocado para a Copa do Mundo 

Volante se junta à equipe de Carlo Ancelotti após corte de Wesley, que se lesionou no amistoso contra o Egito

Rafael Diverio

Direto de Morristown

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