Do Tri da Seleção de 70 ao gol épico de Maradona: relembre outros jogos históricos do Estádio Azteca em Copas

Palco do tricampeonato, Azteca testemunhou último jogo de Pelé em Copas. John Varley / Varley Agency/REX

A vitória do México sobre a África do Sul por 2 a 0, na tarde desta quinta-feira (11), garantiu mais uma marca histórica ao palco da partida. O Estádio Azteca se tornou o único a receber três edições de Copa do Mundo.

Além da abertura de 2026, o Azteca também foi palco de confrontos nos Mundiais de 1970 e 1986, quando o México sediou o torneio. A partida desta quinta-feira foi a 20ª da história do estádio em Copas do Mundo.

E muitas dessas partidas entraram para a história. Desde a apresentação da Seleção de 70, considerada a melhor de todos os tempos em uma Copa, até os shows de Maradona. Abaixo, relembre as mais emblemáticas entre estas 20 partidas.

Brasil 4 x 1 Itália - 1970

Brasil conquistou a Jules Rimet de forma definitiva no Estádio Azteca. STAFF / AFP

Um show. Foi o que o Estádio Azteca testemunhou na final da Copa de 1970. O Brasil dominou e atropelou a Itália para conquistar para sempre a Jules Rimet com o tricampeonato.

Pelé abriu o placar aos 18 minutos, e Bonisegna empatou para a Itália. Mas Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto (com um dos gols mais bonitos da história das Copas) decidiram o jogo no segundo tempo. A partida também é a última de Pelé em Copas.

Argentina 2 x 1 Inglaterra - 1986

Maradona marcou um dos gols mais bonitos da história das Copas contra a Inglaterra, no Azteca. STAFF / AFP

O jogo de quartas de final da Copa de 1986 pode ser considerado uma das grandes exibições individuais da história das Copas. Nela, Maradona fez valer "la mano de Diós" para vencer Peter Shilton e marcar um dos gols mais polêmicos da história das Copas.

Quatro minutos depois, a genialidade valeu aquele que é considerado um dos gols mais bonitos da história das Copas. O mesmo Maradona driblou meio time inglês para anotar o dois a zero. A partida valeu vaga para enfrentar a Bélgica na semifinal.

Itália 4 x 3 Alemanha Ocidental - 1970

A semifinal da Copa de 1970 é lembrada, com frequência, como um dos maiores jogos de todos os tempos em Copas do Mundo. Não à toa, recebeu o apelido de "Jogo do Século".

Isso porque cinco dos sete gols foram marcados na prorrogação. A Itália estava com a vaga na mão até os 47 do segundo tempo, quando Schnellinger levou o jogo para a prorrogação. Depois disso, duas trocas de liderança no placar, vitória por 4 a 3 e vaga na final para os italianos.

Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental - 1986

A final da Copa de 1986 só tinha uma conclusão possível. Coroar Maradona como campeão do mundo, e protagonista da final, no Azteca, em 29 de junho daquele ano.

No entanto, ele passou em branco na decisão. Brown, Valdano e Burruchaga (com o gol do título) anotaram para a Argentina. Rummenigge e Voller descontaram para a Alemanha. A partida foi, assim como a abertura da Copa de 2026, apitada por um brasileiro. Romualdo Arpi Filho comandou a decisão.

México 2 x 0 Bulgária - 1986

Os donos da casa também têm seu próprio "épico" dentro de casa. No ano da melhor campanha na história das Copas, o México chegou às quartas de final.

Para isso, venceu a Bélgica por 2 a 0 em um Estádio Azteca completamente lotado. Mais de 114 mil pessoas testemunharam a conquista da vaga. No entanto, o time acabaria caindo na fase seguinte, contra a Alemanha, nos pênaltis.