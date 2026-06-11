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Do Tri da Seleção de 70 ao gol épico de Maradona: relembre outros jogos históricos do Estádio Azteca em Copas

Estádio na Cidade do México se tornou o primeiro da história a receber três edições do torneio

Nicholas Lyra

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