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Do RS para os palcos do mundo: a história do gaúcho que trocou o interior por turnês com Shakira, Gwen Stefani e Lionel Richie

Uma das grandes viradas da trajetória de Grecco Buratto aconteceu após a Copa da África do Sul, quando ele foi escolhido para integrar a banda de Shakira no auge do fenômeno mundial provocado por Waka Waka

Diori Vasconcelos

direto da Califórnia

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