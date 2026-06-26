Uruguai de Valverde ainda não venceu neste Mundial. LARS BARON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Empatar com Arábia Saudita e Cabo Verde. Precisar vencer a Espanha para depender apenas de si. Certamente esse não era o roteiro projetado pelo Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo.

Inclusive porque seria um feito inédito na história. Em 10 jogos, os Charruas nunca venceram a Fúria.

Os uruguaios enfrentam os espanhóis nesta sexta-feira (26), às 21h, em Guadalajara. Se conquistarem os três pontos, os comandados de Marcelo Bielsa garantem a primeira colocação do Grupo H. Se o triunfo não vier, a situação ficará mais complicada.

Em caso de empate, o Uruguai terá de torcer para que não haja um vencedor entre Cabo Verde e Arábia Saudita para ficar em segundo.

Com qualquer outro resultado na outra partida da chave, a Celeste dependeria dos critérios de desempate para ficar entre os melhores terceiros. Se perder, a volta antecipada para Montevidéu é certa.

Se o Uruguai vencer

Classificado como primeiro ou segundo do grupo, a depender do resultado de Cabo Verde. Se os africanos venceram, o saldo de gols definirá o líder da chave

Se o Uruguai empatar

Torce para que não haja vencedor entre Cabo Verde x Arábia Saudita . Neste caso, ficaria em segundo do grupo ou terceiro, a depender de quantos gols Cabo Verde marcar. Em terceiro, dependeria também dos critérios de desempate



. Neste caso, ficaria em segundo do grupo ou terceiro, a depender de quantos gols Cabo Verde marcar. Em terceiro, dependeria também dos critérios de desempate Se houver vencedor entre Cabo Verde x Arábia Saudita, poderá ficar entre os melhores terceiros colocados, a depender dos critérios de desempate

Se o Uruguai perder

Eliminado com apenas dois pontos conquistados