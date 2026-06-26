Empatar com Arábia Saudita e Cabo Verde. Precisar vencer a Espanha para depender apenas de si. Certamente esse não era o roteiro projetado pelo Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo.
Inclusive porque seria um feito inédito na história. Em 10 jogos, os Charruas nunca venceram a Fúria.
Os uruguaios enfrentam os espanhóis nesta sexta-feira (26), às 21h, em Guadalajara. Se conquistarem os três pontos, os comandados de Marcelo Bielsa garantem a primeira colocação do Grupo H. Se o triunfo não vier, a situação ficará mais complicada.
Em caso de empate, o Uruguai terá de torcer para que não haja um vencedor entre Cabo Verde e Arábia Saudita para ficar em segundo.
Com qualquer outro resultado na outra partida da chave, a Celeste dependeria dos critérios de desempate para ficar entre os melhores terceiros. Se perder, a volta antecipada para Montevidéu é certa.
Se o Uruguai vencer
- Classificado como primeiro ou segundo do grupo, a depender do resultado de Cabo Verde. Se os africanos venceram, o saldo de gols definirá o líder da chave
Se o Uruguai empatar
- Torce para que não haja vencedor entre Cabo Verde x Arábia Saudita. Neste caso, ficaria em segundo do grupo ou terceiro, a depender de quantos gols Cabo Verde marcar. Em terceiro, dependeria também dos critérios de desempate
- Se houver vencedor entre Cabo Verde x Arábia Saudita, poderá ficar entre os melhores terceiros colocados, a depender dos critérios de desempate
Se o Uruguai perder
- Eliminado com apenas dois pontos conquistados
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