Do que o Brasil precisa para se classificar em primeiro no Grupo C da Copa do Mundo

Vini Jr. marcou contra os haitianos. Jewel SAMAD / AFP

A Seleção Brasileira conseguiu sua primeira vitória na Copa do Mundo nesta sexta-feira (19) ao vencer o Haiti por 3 a 0 na Filadélfia. Matheus Cunha, duas vezes, e Vini Jr. marcaram os gols do Brasil na partida.

O resultado colocou a equipe de Carlo Ancelotti na liderança do Grupo C, com quatro pontos. O Marrocos, que também venceu na rodada, tem a mesma pontuação, mas tem saldo inferior — três para o Brasil e um para os africanos.

Os resultados colocam a Seleção em uma situação mais confortável para a última rodada, contra a Escócia. Para se classificar em primeiro, a conta mais simples é ter o mesmo resultado do Marrocos, que pega o Haiti, também às 19h da próxima quarta-feira (24).

O Brasil tem margem de dois gols em relação aos marroquinos, ou seja, pode vencer por até um gol a menos daquilo que o adversário conseguir.

Se Marrocos vencer por dois a mais em relação ao Brasil, aí será preciso ver os próximos critérios de desempate: gols pró, cartões amarelos e vermelhos e, por fim, o ranking da Fifa.

Entenda a situação

Brasil passa em primeiro se...

... ganhar por um placar maior, igual ou de até um gol a menos que Marrocos, se este ganhar do Haiti

... empatar e Marrocos empatar ou perder

Brasil passa em segundo se...

... se o Brasil empatar e Marrocos vencer

... se o Brasil perder e Marrocos também (Escócia seria líder e o saldo de gols definiria as posições de Brasil e Marrocos)

Brasil termina em terceiro se...

... perder e Marrocos empatar ou vencer

E quem será o próximo adversário?

Passando em primeiro , pegará o segundo colocado do Grupo F, jogando às 14h de segunda-feira .

, pegará o segundo colocado do Grupo F, jogando às . Se for o segundo , pegará o líder do Grupo F, na segunda, às 22h . Os rivais serão Holanda, Suécia ou Japão .

, pegará o líder do Grupo F, . Os rivais serão . Se for terceiro, pegará um dos líderes de chave (E, I ou México).