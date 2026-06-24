Do que o Brasil precisa para avançar de fase na Copa do Mundo? Veja cenários

A Seleção Brasileira tem partida decisiva nesta quarta-feira (24), válida pela rodada final da fase de grupos na Copa do Mundo. Enfrenta a Escócia, mas de olho também no jogo Marrocos x Haiti, que também ocorre a partir das 19h.
A vitória sobre o Haiti por 3 a 0 na Filadélfia colocou a equipe de Carlo Ancelotti na liderança do Grupo C, com quatro pontos. O Marrocos, que também venceu, tem a mesma pontuação, mas tem saldo inferior — três para o Brasil e um para os africanos.
Para se classificar em primeiro, a conta mais simples é ter o mesmo resultado de Marrocos. O Brasil tem margem de dois gols em relação aos marroquinos, ou seja, pode vencer por até um gol a menos daquilo que o adversário conseguir.
Se Marrocos vencer por dois a mais em relação ao Brasil, aí será preciso ver os próximos critérios de desempate: gols pró, cartões amarelos e vermelhos e, por fim, o ranking da Fifa.
Entenda a situação
Brasil passa em primeiro se...
- ... ganhar por um placar maior, igual ou de até um gol a menos que Marrocos, se este ganhar do Haiti
- ... empatar e Marrocos empatar ou perder
Brasil passa em segundo se...
- ... se o Brasil empatar e Marrocos vencer
- ... se o Brasil perder e Marrocos também (Escócia seria líder e o saldo de gols definiria as posições de Brasil e Marrocos)
Brasil termina em terceiro se...
- ... perder e Marrocos empatar ou vencer
E quem será o próximo adversário?
- Passando em primeiro, pegará o segundo colocado do Grupo F, jogando às 14h de segunda-feira.
- Se for o segundo, pegará o líder do Grupo F, na segunda, às 22h. Os rivais serão Holanda, Suécia ou Japão.
- Se for terceiro, pegará um dos líderes de chave (E, I ou México).
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