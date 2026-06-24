Do que o Brasil precisa para avançar de fase na Copa do Mundo? Veja cenários

Vini Jr. tem sido o destaque brasileiro. MAURO PIMENTEL / AFP

A Seleção Brasileira tem partida decisiva nesta quarta-feira (24), válida pela rodada final da fase de grupos na Copa do Mundo. Enfrenta a Escócia, mas de olho também no jogo Marrocos x Haiti, que também ocorre a partir das 19h.

Para se classificar em primeiro, a conta mais simples é ter o mesmo resultado de Marrocos. O Brasil tem margem de dois gols em relação aos marroquinos, ou seja, pode vencer por até um gol a menos daquilo que o adversário conseguir.

Se Marrocos vencer por dois a mais em relação ao Brasil, aí será preciso ver os próximos critérios de desempate: gols pró, cartões amarelos e vermelhos e, por fim, o ranking da Fifa.

Entenda a situação

Brasil passa em primeiro se...

... ganhar por um placar maior, igual ou de até um gol a menos que Marrocos, se este ganhar do Haiti

... empatar e Marrocos empatar ou perder

Brasil passa em segundo se...

... se o Brasil empatar e Marrocos vencer

... se o Brasil perder e Marrocos também (Escócia seria líder e o saldo de gols definiria as posições de Brasil e Marrocos)

Brasil termina em terceiro se...

... perder e Marrocos empatar ou vencer

E quem será o próximo adversário?

Passando em primeiro , pegará o segundo colocado do Grupo F, jogando às 14h de segunda-feira .

, pegará o segundo colocado do Grupo F, jogando às . Se for o segundo , pegará o líder do Grupo F, na segunda, às 22h . Os rivais serão Holanda, Suécia ou Japão .

, pegará o líder do Grupo F, . Os rivais serão . Se for terceiro, pegará um dos líderes de chave (E, I ou México).