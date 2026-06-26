Do gol no Beira-Rio a recordista da Seleção: como o adolescente Rayan se firmou com Ancelotti

Rayan começou como titular a partida contra a Escócia. ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pela primeira vez desde que assumiu a Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti poderá repetir uma escalação. E isso é graças a Rayan. O atacante de 19 anos que começou a carreira no Vasco e agora está no Bournemouth cumpriu exatamente o pedido do treinador na oportunidade que recebeu e herdou a vaga de Raphinha, lesionado. A personalidade e a obediência fizeram-no escalar a hierarquia entre os ponteiros.

Ofensivamente, Rayan quebrou um recorde. Aos 19 anos, ele é o jogador mais jovem a dar assistência pela Seleção desde Müller, em 1986, contra a Irlanda do Norte. E a assistência foi mais do que um passe para o gol de Vini. Ele subiu a marcação na hora certa, pressionou, deu o combateu e roubou a bola do zagueiro McKenna.

Defensivamente, ele deu combate, ajudou na recomposição e foi firme. Segundo o Sofascore, foram dois desarmes, uma interceptação e três recuperações de bola. Ganhou dois dos três duelos aéreos em que se meteu e cinco dos duelos pelo chão.

— Rayan fez um trabalho completo em nível defensivo e ofensivo. Jogou muito bem. Estou muito satisfeito com partida dele. Ainda é jovem, mas tem maturidade, trabalha muito e tem qualidade. Ninguém sabe o nível que pode alcançar — elogiou Ancelotti ao final do jogo.

Esse potencial todo já tinha sido mostrado no Vasco, onde estreou aos 16 anos. A curiosidade é que seu primeiro gol como profissional foi contra o Inter, em 2023, no Beira-Rio. Abel Braga era dirigente do clube carioca nos primeiros passos do canhoto como profissional. Foi daí que veio a segurança para o atual diretor esportivo colorado afirmar:

— É um jogador fantástico. Não treme nada. As melhores atuações dele pelo Vasco foram contra Flamengo, Botafogo, nos grandes jogos.

Foi pela personalidade que Rayan desbancou Luiz Henrique e Martinelli, virando primeira opção para o ataque. E mesmo que Neymar recupere condição, será difícil tirá-lo do time.

Rayan segue a cartilha da humildade. Aceitou os elogios, mas fez questão de compartilhá-los com os companheiros:

— O grupo está me dando suporte. Vini Jr, Matheus Cunha e os outros estão me apoiando. Pude entrar mais leve, dei assistência, ajudei na marcação. Tudo funcionou.