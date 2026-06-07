Do casamento de ex-jogador do Inter à Copa do Mundo: como Éderson ficou sabendo da convocação

Éderson foi conovcado para a Copa do Mundo após corte do lateral-dreito Wesley. Divulgação / Instagram

Para substituir o lateral-direito Wesley na Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti convocou o volante Éderson, da Atalanta, para a Seleção Brasileira. O atleta irá se juntar ao restante do grupo nas próximas horas.

Até então, o volante estava em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul e sua cidade natal. Na noite de sábado (6), enquanto o Brasil enfrentava o Egito, ele participava da cerimônia de casamento do ex-volante do Inter Rômulo e Lua de Cássia.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram Éderson e a esposa, Mickaela Lobianco, ao lado dos noivos. A amizade entre os dois jogadores vem desde os tempos de Cruzeiro, quando compartilharam o vestiário no ano de 2019.

Éderson e Rômulo juntos em cerimônia de casamento do ex-jogador do Inter, realizada na noite de sábado. Divulgação / Instagram

Surpresa no domingo

Depois da noite de comemoração, Éderson começou o domingo com uma surpresa: a convocação para a Copa do Mundo. O volante teria sido acordado com ligações do staff de Ancelotti e teve pouco tempo para comemorar com a família.

Esta será a primeira Copa do Mundo de Éderson, que está se transferindo para o Manchester United em uma transação de quase 40 milhões de euros.