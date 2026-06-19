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Do Ancelotti malandro ao "como disse antes" de Magalhães: como foi a coletiva do Brasil antes de enfrentar o Haiti

Um lugar tão familiar para atleta e treinador não foi suficiente para deixá-los à vontade

Rafael Diverio

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