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A primeira vez 
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Diana Ross errando pênalti e fuga de O.J. Simpson: como foi a abertura da Copa nos Estados Unidos em 1994

No mesmo dia, o ex-jogador de futebol americano roubou a atenção de milhões de espectadores ao protagonizar uma perseguição policial após ser acusado do assassinato de sua ex-esposa

Lou Cardoso

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