Diana Ross errando pênalti e fuga de O.J. Simpson: como foi a abertura da Copa nos Estados Unidos em 1994

Diana Ross errou o primeiro pênalti da Copa de 1994. Reprodução / YouTube

Há 32 anos, os Estados Unidos recebiam pela primeira vez uma Copa do Mundo. Se nesta sexta-feira (12), às 22h, estrelas como Katy Perry, Future, LISA, Rema, Tyla e a brasileira Anitta vão comandar o espetáculo que antecede a estreia da seleção estadunidense contra o Paraguai, em 1994 a missão de abrir o Mundial ficou nas mãos de Diana Ross - ou melhor no pé direito. Mas, a presença da cantora entrou para história por um motivo um tanto inusitado.

Ao som de I’m Coming Out, um dos seus maiores sucessos, Diana atravessou o gramado do Soldier Field, em Chicago, diante de um estádio lotado, para bater um pênalti. Ao chegar na marca, fez pose, ensaiou um chute até que, finalmente, chutou... para bem longe do gol.

Apesar da gafe, a diva não perdeu a pose e seguiu cantando. A superprodução seguiu o roteiro, em que a trave se partiu ao meio e desabou no exato momento da cobrança, arrancando risos do público e criando uma das imagens mais lembradas daquela Copa (assista ao vídeo abaixo).

Antes dela subir ao palco, a cerimônia foi apresentada por Oprah Winfrey, uma das comunicadoras mais influentes dos Estados Unidos. Foi ela quem anunciou a entrada da artista, que ainda interpretou trechos de outros sucessos, como Why Do Fools Fall in Love, Chain Reaction e Ain’t No Mountain High Enough, sendo a única atração musical da abertura de 1994.

Se a abertura da Copa do Mundo de 1994 ficou marcada por um pênalti desperdiçado, a final também teve uma cobrança perdida que entrou para a história. Diante da Itália, o Brasil chegou à decisão e, após um empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, o título foi decidido nos pênaltis.

Curiosamente, assim como na cerimônia de abertura, um erro na cobrança teve papel decisivo: Roberto Baggio mandou seu chute por cima do travessão, garantindo o tetracampeonato para a Seleção Brasileira e encerrando um jejum de 24 anos.

Outro espetáculo midiático

Se o erro de Diana Ross virou um momento engraçado da abertura, outro acontecimento daquele 17 de junho de 1994 roubou a atenção de milhões de estadunidenses.

Enquanto Alemanha e Bolívia disputavam a primeira partida da Copa do Mundo, uma perseguição policial envolvendo O.J. Simpson (1947-2024), um dos atletas mais famosos do país à época, começava a se desenrolar na Califórnia.

Naquela manhã, autoridades haviam formalizado acusações contra Simpson pelos assassinatos de sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e do amigo dela, Ronald Goldman. Como ele não se apresentou à polícia, passou a ser considerado foragido.

No mesmo dia, ele foi flagrado dentro de um Ford Bronco branco, dirigido por seu amigo Al Cowlings, dando início a uma intensa perseguição pelas rodovias de Los Angeles.

As imagens foram transmitidas ao vivo para todo o país e interromperam a programação de diversas emissoras. Estima-se que milhões de pessoas acompanharam a perseguição, transformando o episódio em um dos eventos televisivos mais assistidos da história dos Estados Unidos. Justamente no dia que deveria marcar a estreia do país como sede de uma Copa do Mundo.

Assista à cerimônia de abertura de 1994

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