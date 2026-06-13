Dia dos Namorados e Copa do Mundo: vence o amor ou o futebol?

Depois da abertura do México, nesta sexta-feira (12) foi dia dos outros dois países sede fazerem sua estreia. Em campo, Canadá e Bósnia empataram em 1 a 1, e os Estados Unidos golearam o Paraguai por 4 a 1. Só que, fora das quatro linhas, aqui no Brasil é Dia dos Namorados.
E aí fica a questão: o amor vence o futebol ou o futebol vence o amor? Para saber o que os torcedores acham nas ruas de Porto Alegre, a reportagem de Gaúcha Esportes foi bares na Cidade Baixa e Centro Histórico entrevistar quem estava acompanhando as partidas.
Teve casal focado na torcida, casal mais na vibe do amor, e até quem deixou a parceira em casa para acompanhar o jogo. Confira no vídeo tudo que rolou neste segundo dia de Copa do Mundo em Porto Alegre.