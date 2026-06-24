É dia de Brasil na Copa do Mundo. A Seleção Brasileira enfrenta a Escócia às 19h desta quarta-feira (24), em Miami Gardens, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.
No confronto, o Brasil busca confirmar o primeiro lugar do Grupo C. No mesmo horário, pela mesma chave, Marrocos e Haiti se enfrentam em Atlanta.
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