Desempenho dos "reservas" abre possibilidades de alterações na Seleção; veja o que pode mudar para a estreia na Copa

Paquetá, Igor Thiago e Douglas Santos entraram no segundo tempo. Mauro PIMENTEL / AFP

Amistoso contra equipe pequena pode não parecer importante, mas pode ser decisivo. Em 2002, o 6 a 1 sobre a Islândia abriu espaço para a convocação de Kaká e Kléberson. No domingo (31), o 6 a 2 sobre o Panamá tem capacidade de ter efeito similar.

Após um primeiro tempo morno, os reservas brasileiros entraram no intervalo e marcaram quatro vezes. O técnico Carlo Ancelotti admitiu após a partida no Maracanã que a atuação o deixou com dúvidas sobre a equipe titular.

Ele terá mais um amistoso antes da estreia na Copa, contra Marrocos, no dia 13. No sábado (6), o Brasil enfrenta o Egito, já nos Estados Unidos.

A seguir confira três dúvidas que o amistoso contra o Panamá deixou.

Esquema tático

Ancelotti montou como base tática uma esquema que varia entre o 4-4-2 e o 4-2-4. Contra o Panamá, Vini Júnior e Raphinha jogaram mais centralizados. Matheus Cunha e Luiz Henrique fecharam os lados do campo sem a bola.

É possível a entrada de mais um meio-campista. O mais cotado é Danilo Santos, autor de um dos gols. Além de ter entrado bem, o volante do Botafogo mostrou muita energia. Ancelotti deixou claro que o fator físico tem peso importante na tomada de decisão.

— Passa pela minha cabeça a possibilidade de mudar a equipe, a estratégia. O jogo do segundo tempo coloca mais dúvidas. O jogo teve jogadores com mais condições físicas e outros um pouco menos — ponderou.

O mais cotado para deixar a equipe caso Ancelotti mude o sistema de jogo é Matheus Cunha. Ou se for a troca de um meio-campista por outro, a disputa é com Bruno Guimarães.

Disputa pelo lado

Luiz Henrique se firmou como o titular do lado direito de ataque da Seleção. Na reta final do ciclo, Rayan, ex-Vasco, surgiu em alta velocidade como concorrente.

O jovem de 19 chegou em janeiro ao Bournemouth e causou impacto imediato na Premier League. Ele foi peça importante na classificação inédita do clube para a Liga Europa.

Contra o Panamá, Rayan participou mais do jogo e com maior intensidade. Marcou um gol em que roubou a bola do adversário e encobriu o goleiro.

Centroavante de área

É uma opção que se solidifica. Igor Thiago dificilmente assumirá a titularidade para a estreia, já que Vini Júnior e Raphinha são titulares absolutos. Mas ele se tornou uma grande arma no meio-campo.

O vice-artilheiro da Premier League marcou cobrando pênalti sofrido por ele, em uma jogada que contou até com janelinha no zagueiro.

Ancelotti ressaltou a importância de ter um jogador como ele no elenco:

— Igor Thiago é um perfil de atacante que o time precisa. Em alguns momentos, quando o rival pressiona, a gente pode jogar para ele, que é forte e controla. Isso é muito importante



