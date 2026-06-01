Copa do Mundo

Após amistoso
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Desempenho dos "reservas" abre possibilidades de alterações na Seleção; veja o que pode mudar para a estreia na Copa

Jogadores que entraram no segundo tempo contra o Panamá tiveram melhor desempenho do que os titulares

Valter Junior

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