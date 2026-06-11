Copa do Mundo

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Notícia

Deportações, interrogatórios e revistas: como os Estados Unidos estão tratando pessoas envolvidas com a Copa do Mundo

Medidas de segurança intensificadas nos EUA dificultam entrada de estrangeiros ligados ao Mundial, incluindo um árbitro que apitaria no torneio

Valter Junior

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