"Demos o primeiro passo": Ancelotti se manifesta nas redes um dia após empate da Seleção com o Marrocos

O técnico Carlo Ancelotti esperou a poeira abaixar após o empate em 1 a 1 da Seleção Brasileira com o Marrocos e, neste domingo (14), utilizou as suas redes sociais para demonstrar confiança na campanha do Brasil nesta Copa do Mundo.
O desempenho da Seleção no empate com os marroquinos no sábado (13), pela estreia do Grupo C do Mundial trouxe um tom de preocupação aos torcedores, que em sua grande maioria, desaprovaram a atuação coletiva e individual do time.
Ancelotti publicou uma mensagem otimista nas redes sociais. O treinador disse ter sido apenas o "primeiro passo" no torneio e que é apenas a demonstração inicial.
— Ontem demos o primeiro passo na Copa do Mundo. E fizemos isso com a alegria e o orgulho de representar o Brasil. É só o começo. Seguimos trabalhando e olhando para frente. Vamos juntos — postou Ancelotti.
A Seleção Brasileira é a terceira colocada do Grupo C — empatado com apenas um ponto somado com o próprio Marrocos — e volta a campo na sexta-feira (19), às 21h30min, contra o Haiti, na Filadélfia, pela segunda rodada.
Veja a postagem de Ancelotti:
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