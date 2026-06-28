Definidos duelos da segunda fase da Copa; veja quando serão os jogos 

Estão definidos os confrontos da segunda fase da Copa do Mundo. A etapa inédita no Mundial começa neste domingo (28), com 32 equipes, e antecede as oitavas de final.
O duelo que inaugura a disputa é África do Sul x Canadá, às 16h. O Brasil joga na segunda-feira (29), às 14h, contra o Japão.
Avançaram para as 16 avos de final os dois melhores colocados de cada grupos na primeira fase, além dois oito melhores colocados.
Jogos da segunda fase da Copa do Mundo
Domingo (28 de junho)
- 16h: África do Sul x Canadá
Segunda-feira (29 de junho)
- 14h: Brasil x Japão
- 17h30min: Alemanha x Paraguai
- 22h: Holanda x Marrocos
Terça-feira (30 de junho)
- 14h: Costa do Marfim x Noruega
- 18h: França x Suécia
- 22h: México x Equador
Quarta-feira (1º de julho)
- 13h: Inglaterra x RD Congo
- 17h: Bélgica x Senegal
- 21h: Estados Unidos x Bósnia
Quinta-feira (2 de julho)
- 16h: Espanha x Áustria
- 20h: Portugal x Croácia
Sexta-feira (3 de julho)
- 00h: Suíça x Argélia
- 15h: Austrália x Egito
- 19h: Argentina x Cabo Verde
- 22h30min: Colômbia x Gana
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