Nusa marcou o primeiro gol da vitória norueguesa sobre a Costa do Marfim. Paul Ellis / AFP

Assim como na Copa do Mundo de 1998, a Noruega volta a aparecer no caminho do Brasil. Com um futebol pragmático, a seleção nórdica venceu por 2 a 1 a Costa do Marfim nesta tarde de terça-feira (30), em Dallas.

Nusa, em bela jogada individual, bateu com categoria, de chapa, no ângulo esquerdo do goleiro Fofana e abriu o marcador. No segundo tempo, Diallo também marcou um belo gol e igualou o placar. Porém, a Noruega tinha Haaland, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes no fim do segundo tempo.

Agora, a Seleção Brasileira terá a chance de se vingar da derrota por 2 a 1 há 28 anos, em Marselha, na França. A partida das oitavas de final ocorrerá no próximo domingo (5), às 17h, em Nova Jersey. Quem passar deste confronto pode cruzar com a Inglaterra numa eventual quartas de final.

O jogo

Costa do Marfim, toda de laranja, e a Noruega, que entrou em campo de branco dos pés a cabeça, começaram se respeitando no AT&T Stadium. Os Leões até começaram se lançando nos primeiros minutos da partida. Contudo, os Elefantes trataram de equilibrar a partir do minuto sete.

Aos 20, a primeira grande chance do primeiro tempo. Konan foi avançando pela esquerda, fez grande jogada e chapou de direita. A bola chegou até a rede, mas pelo lado de fora. O ataque marfinense dava toda a pinta de que ditaria o time africano.

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Nem a parada para a hidratação diminuiu o ritmo da Costa do Marfim no jogo. A segunda boa chance da equipe veio aos 27, quando Diomandé fez ótima jogada pela esquerda e cruzou para Pépé, que, sozinho, errou a finalização.

A primeira chegada intensa e com chance de gol norueguesa foi 10 minutos depois, com Haaland, de cabeça. Era o presságio do que estava por vir. Dois minutos após, Nusa puxou para dentro e com muita categoria bateu e chapada no ângulo esquerdo do goleiro Fofana. Golaço dos vikings.

O gol ligou o país nórdico no 220. Foram duas chances empilhadas na sequência, antes do término da primeira etapa. Primeiro, Haaland finalizou na pequena área, mas o zagueiro Sangaré afastou para a linha de fundo. Na sequência, após escanteio, Sörloth subiu mais alto do que todos, mas colocou para fora.

Segunda etapa

Atrás do placar, a Costa do Marfim passou a arriscar logo nos primeiros minutos da etapa final. Todavia, a grande chance dos africanos aconteceu somente aos nove minutos. Pépé recebeu dentro da área norueguesa, de frente para o gol, e bateu com força. Nyland fez excelente defesa para evitar o empate marfinense.

A resposta da Noruega veio somente aos 20 minutos. Ödegaard cruzou para o meio da área, e Heggem, sozinho, desviou para o gol. Diallo, em cima da linha, fez um milagre para evitar o segundo gol dos europeus.

A pausa para a hidratação vem se mostrando um fator decisivo no Mundial de 2026. Isso porque os marfinenses aproveitaram a melhor chance na partida. Aos 28, Diallo saiu do banco para receber na direita, partir em velocidade, tabelar na entrada da área com Pépé, deixar a marcação no chão e empatar o duelo.

Aos 40, a confirmação. Haaland recebeu livre, leve e solto o cruzamento de Berg e só teve o trabalho de empurrar paras as redes: 2 a 1 para a Noruega, que agora voltará a encarar o Brasil em um Mundial depois de seis Copas.

Ainda no finzinho do embate em Dallas, deu tempo do goleiro Nyland catar no ângulo a cobrança magistral de Kessié. Mas o que não deu tempo foi para a reação