Copa do Mundo

Arbitragem
Notícia

Definido o árbitro de Brasil x Escócia: mexicano apitou final do Mundial do Grêmio em 2017

César Ramos comandou a partida em que o Tricolor foi derrotado pelo Real Madrid por 1 a 0

Zero Hora

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