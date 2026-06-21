Definido o árbitro de Brasil x Escócia: mexicano apitou final do Mundial do Grêmio em 2017

O mexicano César Ramos será o árbitro do terceiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. A Seleção Brasileira enfrenta a Escócia, às 19h da próxima quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos.
Ele será auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra, também mexicanos. A equipe do VAR ainda não foi divulgada.
Aos 42 anos, fará sua segunda partida neste Mundial. Na primeira rodada, comandou o empate do Irã com a Nova Zelândia.
Em 2018, apitou Brasil 1 a 1 Suíça, também pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
Vice mundial do Grêmio em 2017
Ramos foi o árbitro da final do Mundial de Clubes, em 2017, quando o Grêmio foi superado pelo Real Madrid, por 1 a 0, com gol de Cristiano Ronaldo.
Entre os lances que mais chamaram a atenção está uma chegada de Sergio Ramos em Ramiro, dentro da área, até hoje lembrada pela torcida gremista como um possível pênalti não marcado.
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