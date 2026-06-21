Definido o árbitro de Brasil x Escócia: mexicano apitou final do Mundial do Grêmio em 2017

César Ramos fará sua segunda partida nesta Copa. Reprodução / Twitter

O mexicano César Ramos será o árbitro do terceiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. A Seleção Brasileira enfrenta a Escócia, às 19h da próxima quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos.

Ele será auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra, também mexicanos. A equipe do VAR ainda não foi divulgada.

Aos 42 anos, fará sua segunda partida neste Mundial. Na primeira rodada, comandou o empate do Irã com a Nova Zelândia.

Em 2018, apitou Brasil 1 a 1 Suíça, também pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Ramos apitou a final do Mundial de Clubes em 2017. Jeff Botega / Agencia RBS

Vice mundial do Grêmio em 2017

Ramos foi o árbitro da final do Mundial de Clubes, em 2017, quando o Grêmio foi superado pelo Real Madrid, por 1 a 0, com gol de Cristiano Ronaldo.

Entre os lances que mais chamaram a atenção está uma chegada de Sergio Ramos em Ramiro, dentro da área, até hoje lembrada pela torcida gremista como um possível pênalti não marcado.