Definição do adversário do Brasil e vaga histórica de sul-americano: como foi o 15º dia de Copa 

A quinta-feira (25) foi marcada pela definição de mais confrontos para a segunda fase da Copa do Mundo. Entre eles, o do adversário do Brasil: a Seleção vai encarar o Japão na próxima etapa do Mundial.
Mas outra seleção sul-americana fez bonito. O Equador conseguiu uma vitória improvável contra a tetracampeã Alemanha e também avançou à segunda fase. Veja abaixo o resumo do dia.
Definição do adversário do Brasil
A principal notícia do dia foi a definição do adversário do Brasil. Com o empate em 1 a 1 com a Suécia, o Japão se colocou no caminho da Seleção. A partida será na segunda-feira (29), às 14h, em Houston. No outro jogo da chave F, a Holanda venceu a Tunísia e classificou em primeiro. Os europeus enfrentam o Marrocos.
Vaga histórica para o Equador
O Equador venceu a primeira na Copa — e foi justamente a partida teoricamente mais difícil da chave. A vitória por 2 a 1 sobre a Alemanha valeu uma classificação histórica aos sul-americanos como um dos melhores terceiros. A única vez em que o Equador avançou ao mata-mata foi em 2006, há 20 anos. No outro jogo da chave, Costa do Marfim venceu Curaçao e avançou em segundo.
Vitória de eliminada e jogo sonolento no Grupo D
A Turquia, já eliminada, surpreendeu o anfitrião Estados Unidos e venceu nos acréscimos por 3 a 2. No outro jogo da chave, Austrália e Paraguai fizeram um 0 a 0 sonolento, que garantiu a classificação do time da Oceania. O Paraguai aguarda, mas deve avançar como melhor terceiro. A provável adversária dos EUA é a Bósnia, e a Austrália aguarda o segundo colocado no Grupo G.
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