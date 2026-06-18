Decepção e confirmação: as palavras que definiram o fechamento da primeira rodada da Copa do Mundo

Kane marcou duas vezes contra a Croácia. Paul Ellis / AFP

Depois dos show de Messi e Mbapeé e da efetividade de Haaland, a estreia de Cristiano Ronaldo foi decepcionante. Portugal até largou na frente sobre a República Democrática do Congo. Mas cedeu o empate no final do primeiro tempo e não conseguiu buscar a vitória na etapa final. Porém, acredito que os portugueses vão buscar a recuperação.



O melhor jogo da Copa do Mundo até agora foi Inglaterra e Croácia. Um 4 a 2 para o time do Rei Charles. Partida com cara de fase eliminatória. Brilhou a estrela de Harry Kane, com dois gols marcados. O centroavante vai brigar pela artilharia do Mundial. Do lado croata, ficou claro que o tempo pesou para Modric, carrasco do Brasil no Catar.

Colômbia e Gana confirmaram seus favoritismos. Os sul-americanos fizeram um jogo de paciência para furar a retranca imposta pelo Uzbequistão. Largaram na frente e não se assustaram quando sofreram o empate uzbeque treinado pelo italiano Fabio Canavarro ex-zagueiro campeiro do mundo. Como se projetava, o principal destaque foi o atacante Luis Díaz, autor de um dos gols do placar de 3 a 1. Campaz, ex-Grêmio, também marcou. Já os ganeses, em partida morna, derrotaram o Panamá por 1 a 0 com um gol marcado apenas nos acréscimos.

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