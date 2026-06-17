De pai para filho: a relação da seleção da Noruega com a Copa de 1994 

A Noruega estreou com goleada na Copa do Mundo, nesta terça-feira (16), 28 anos após sua última participação no torneio. Liderada por Erling Haaland, a seleção venceu o Iraque por 4 a 1, com dois gols do craque norueguês. Thorstvedt e Östigaard completaram a vitória.
Com o retorno da Noruega à Copa, o mundo vê a história se repetir. Isso porque, na última vez em que o Mundial foi disputado nos Estados Unidos, três sobrenomes que hoje estampam as camisas da seleção norueguesa já estavam presentes.
Os pais de Haaland, Sortloth e Kristian Thorstvedt jogaram a Copa de 1994 pela Noruega. Em 2026, os filhos repetem os seus passos na quarta participação do país em Copa do Mundo.
Assim como Erling Haaland hoje, o volante Alf-Inge era referência de sua geração. Goran Sorloth foi atacante assim como o filho, Alexander Sorloth. E Kristian Thorstvedt tem como pai Erik Thorstvedt, ex-goleiro da seleção norueguesa.
Em 1994, a Noruega caiu na primeira fase do Mundial, que foi, mais tarde, vencido pelo Brasil. É curioso que todos os integrantes da chave — México, Irlanda e Itália, além dos noruegueses — acabaram a fase de grupos empatados com quatro pontos e saldo de gols nulo. A Noruega, que só tinha um gol marcado, ficou no último lugar do Grupo E.
Será que a nova geração norueguesa terá um desempenho melhor na Copa do Mundo?
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