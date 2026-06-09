De fora da Copa do Mundo, João Pedro aparece em curta de Madonna

Centroavante participou de clipe. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Fora da Copa do Mundo, o atacante João Pedro, do Chelsea, acabou brilhando em outra área. O centroavante aparece em um dos clipes do curta de 13 minutos "Confessions II", último lançamento de Madonna.

Em um dos trechos de "Danceteria", a cantora está em um banheiro enquanto homens fazem xixi em mictórios.

Durante a cena, Madonna passa a mão na bunda de João Pedro, que devolve o olhar para a Rainha do Pop. Companheiro do brasileiro no Chelsea, o meio-campista Cole Palmer também participa do clipe. Ele também ficou de fora da Copa ao ser preterido por Julian Nagelsmann.

O centroavante aparece a partir de 6min10s no vídeo abaixo. Confira: